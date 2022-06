Betonmischer im New Yorker Stadtteil Chelsea – auch in den USA steigen die Preise der Baumaterialien. Foto: imago/Levine-Roberts

Der Krieg in Euro­pa kos­tet welt­weit Wachs­tum und erhöht die Infla­ti­on. Zu die­ser Schluss­fol­ge­rung gelangt die Indus­trie­staa­ten­or­ga­ni­sa­ti­on OECD in ihrem am Mitt­woch in Paris ver­öf­fent­lich­ten Wirt­schafts­aus­blick. Die hohe Infla­ti­on schmä­le­re die Ein­kom­men und Aus­ga­ben der pri­va­ten Haus­hal­te. »Sozi­al Schwa­che trifft dies beson­ders hart«, so Gene­ral­se­kre­tär Mathi­as Cor­mann. In den ärms­ten Volks­wirt­schaf­ten der Welt sei die Gefahr einer schwe­ren Nah­rungs­mit­tel­kri­se akut.

Auch die Stim­mung in der US-Wirt­schaft hat sich zuletzt deut­lich ein­ge­trübt. Umfra­gen zum Geschäfts­kli­ma in der Indus­trie sind im Mai unter die Mar­ke von null Punk­ten gefal­len. Das ist der nied­rigs­te Stand seit der Coro­na­kri­se im Früh­jahr 2020. Das soge­nann­te Ver­brau­cher­ver­trau­en, eben­falls eine monat­lich vor­ge­nom­me­ne reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge, hat einen noch deut­li­che­ren Schlag ver­setzt bekom­men und liegt noch tie­fer als zu Zei­ten der Pandemie.

Ein Grund für schlech­te Stim­mung ist der Markt für Häu­ser und Grund­stü­cke. Aktu­ell ist der US-Immo­bi­li­en­markt extrem ange­spannt, so eine Ana­ly­se der Com­merz­bank. Die Prei­se stei­gen daher dras­tisch und lagen im Febru­ar um fast 20 Pro­zent höher als ein Jahr zuvor. In den letz­ten zehn Jah­ren leg­ten die Immo­bi­li­en­prei­se jeweils »nur« um durch­schnitt­lich acht Pro­zent zu. Mate­ri­al­eng­päs­se und knap­pes Bau­land ver­hin­der­ten eine stär­ke­re Aus­wei­tung des Ange­bots, was wie­der­um eine Ent­las­tung bei den Prei­sen ver­hin­der­te. Mitt­ler­wei­le stei­gen auch die Bau­zin­sen dra­ma­tisch: So sind die Zin­sen auf Hypo­the­ken seit Ende 2021 schon um mehr als zwei Pro­zent­punk­te gestie­gen und lie­gen nun bei 5,25 Pro­zent. Dies ist der höchs­te Wert seit der durch Immo­bi­li­en aus­ge­lös­ten Finanzkrise.

Ohne­hin ist es der Immo­bi­li­en­markt, der oft den Takt für die Gesamt­wirt­schaft vor­gibt. US-Prä­si­dent Joe Biden ver­sucht nun, die Infla­ti­on zu zügeln. Er lud Zen­tral­bank­chef Jero­me Powell zum Gespräch ins Wei­ße Haus, beteu­er­te aber gleich­zei­tig in einem Arti­kel für das »Wall Street Jour­nal«, dass er anders als sein Vor­gän­ger Donald Trump kei­nen Ein­fluss auf die Geld­po­li­tik neh­men wol­le. In der Infla­ti­on, zuletzt lag sie bei über acht Pro­zent, sieht Biden das größ­te Pro­blem der US-Wirt­schaft. Die Kern­in­fla­ti­on, ohne die stark schwan­ken­den Prei­se für Ener­gie und Lebens­mit­tel, ist mit 6,2 Pro­zent viel höher als in der Euro­zo­ne mit 3,8 Prozent.

Wie in vie­len ande­ren Län­dern steckt die US-Noten­bank nun in einem Dilem­ma. Auf die rasant stei­gen­den Prei­se müss­te die Fed eigent­lich mit einer deut­li­chen Erhö­hung der Leit­zin­sen reagie­ren. Dies könn­te jedoch die Kon­junk­tur abwür­gen. Und der Kon­junk­tur­mo­tor stot­tert ohne­hin: Das rea­le Brut­to­in­lands­pro­dukt der USA ist im Ver­gleich zu 2021 hoch­ge­rech­net aufs Jahr im ers­ten Quar­tal 2022 um 1,4 Pro­zent gesunken.

Dazu maß­geb­lich bei­getra­gen hat das zuneh­men­de Defi­zit in der Han­dels­bi­lanz. Bidens extrem üppi­ge Ret­tungs­pa­ke­te, mit denen er auf die Coro­na-Pan­de­mie reagier­te, haben die Impor­te zusätz­lich sti­mu­liert. Dadurch wur­den die Knapp­hei­ten auf den Welt­märk­ten etwa bei Halb­lei­tern und Schiffs­ton­na­gen ver­schärft und die Infla­ti­on, also stei­gen­de Prei­se, in ande­re Län­der gewis­ser­ma­ßen expor­tiert. Wäh­rend die Aus­fuh­ren von US-Gütern sta­gnier­ten, leg­ten die Impor­te 2021 und wohl auch in die­sem Jahr zwei­stel­lig zu.

Die bei­spiel­los expan­si­ve Fis­kal­po­li­tik Bidens hat dazu bei­getra­gen, dass die US-Wirt­schaft rasch aus der Kri­se her­aus­ge­wach­sen ist. Doch jetzt hat sich der Wind gedreht, zeigt der Wirt­schafts­aus­blick der Orga­ni­sa­ti­on für wirt­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit und Ent­wick­lung (OECD), in der west­li­che Staa­ten den Ton ange­ben. Die Mit­tel der gro­ßen Sti­mu­lie­rungs­pa­ke­te sind längst aus­ge­zahlt und zusätz­li­che Aus­ga­ben­pro­gram­me blei­ben im Kon­gress in Washing­ton bis zu den Wah­len im Novem­ber stecken.

Bis­lang stützt noch die Bin­nen­nach­fra­ge die US-Wirt­schaft. Im Land des »Hire-and-Fire« (deutsch: heu­ern und feu­ern) haben die Beschäf­ti­gung und die Löh­ne erheb­lich zuge­legt. Die OECD erwar­tet daher nach einem Wachs­tum von 5,7 Pro­zent 2021 für die­ses Jahr noch ein rea­les Wachs­tum von 2,5 (Euro­zo­ne 2,6 Pro­zent) und für 2023 von 1,2 Pro­zent (1,6). Der Trend zeigt also nach unten und vie­le US-Öko­no­men befürch­ten sogar eine län­ge­re Rezession.

Für die – neben OECD-Mit­glied Chi­na – Loko­mo­ti­ve der Welt­wirt­schaft sind dies besorg­nis­er­re­gen­de Zah­len. Schließ­lich zieht das Land Jahr für Jahr Mil­lio­nen Migran­ten aus Latein­ame­ri­ka an. Eine Chan­ce auf Jobs haben die­se nur, wenn die Wirt­schaft kräf­tig wächst. Die­ser Zusam­men­hang bestimmt die Aus­ein­an­der­set­zun­gen auf dem neun­ten Ame­ri­ka-Gip­fel, der noch bis Frei­tag in Los Ange­les statt­fin­det. Meh­re­re Staats­chefs sag­ten ab, ande­re wur­den gar nicht erst eingeladen.

Die Welt zahlt »den Preis für Russ­lands Krieg«, sag­te OECD-Chef­öko­no­min Lau­rence Boo­ne auf der Pres­se­kon­fe­renz in Paris. Russ­land gehört nicht der OECD an. Selbst die Pro­gno­se für Chi­na wirkt ernüch­ternd: 4,4 Pro­zent Wachs­tum traut die OECD der Volks­re­pu­blik in die­sem Jahr noch zu, kaum mehr im kom­men­den. So wenig, wie vor der radi­ka­len Libe­ra­li­sie­rung der Wirt­schaft in den 1990er Jah­ren. Die Pro­gno­se für die Welt­wirt­schaft senk­te die OECD von 4,5 Pro­zent, die noch im Dezem­ber erwar­tet wur­den, auf drei Pro­zent. 2023 soll es noch weni­ger Wachs­tum wer­den. Der Aus­blick ist mit gro­ßer Unsi­cher­heit und vor allem erheb­li­chen Abwärts­ri­si­ken behaftet.