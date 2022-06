Eigentlich heißt der Slogan "Sozialismus oder Barberei", aber Umverteilung würde auch schon mal was bringen. Foto: dpa/ Christoph Soeder

Mal Hand aufs Herz: Wer steigt bei den gan­zen Ent­las­tungs­maß­nah­men noch durch? Nach Ent­las­tungs­pa­ket eins und zwei wird jetzt Num­mer drei dis­ku­tiert. Doch was gibt es schon alles? Wann wur­de der Tan­kra­batt beschlos­sen oder der Heiz­kos­ten­zu­schuss? Und jetzt soll noch ein Kli­ma­geld kom­men und viel­leicht eine Übergewinnsteuer.

Mit ihren Ent­las­tungs­pa­ke­ten will die Ampel-Koali­ti­on sug­ge­rie­ren, dass sie etwas gegen die hor­ren­de Infla­ti­on macht, doch ver­liert sie sich in dem Wust an ein­zel­nen Maß­nah­men in einem Klein-Klein. Man­che sind dabei kon­tra­pro­duk­tiv wie der Tan­kra­batt, man­che bei genaue­rem Hin­se­hen eher nur ein tem­po­rä­rer Mar­ke­ting­gag wie das 9-Euro-Ticket. Gera­de für jene, die es jetzt beson­ders bräuch­ten, sind die beschlos­se­nen Maß­nah­men nur ein Trop­fen auf den hei­ßen Stein. So kri­ti­sie­ren zum Bei­spiel Gewerk­schaf­ten und Sozi­al­ver­bän­de, dass Rentner*innen und Stu­die­ren­de bei der Ener­gie­pau­scha­le leer ausgehen.

Was es also statt eines Han­gelns von einem zum nächs­ten Ent­las­tungs­pa­ket braucht, ist eine grund­le­gen­de sozi­al-öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on. Dies wäre ein Pro­jekt, für das es sich als Lin­ke gera­de jetzt zu strei­ten lohnt. Denn die Fra­ge ist nicht, ob die Men­schen eine Infla­ti­on von um die acht Pro­zent spü­ren, son­dern ob und wann dar­aus eine Pro­test­be­we­gung ent­steht, wie einst die Gelb-Wes­ten in Frank­reich oder die Mon­tags­de­mos bei der Ein­füh­rung von Hartz IV. Die Lin­ke braucht dar­auf eine Ant­wort und Ange­bo­te, die sie den Men­schen machen kann.

Dafür müss­ten noch nicht ein­mal neue For­de­run­gen über­legt wer­den. Auch in Zei­ten der durch den rus­si­schen Angriffs­krieg in der Ukrai­ne gestie­ge­nen Infla­ti­on sind die Pro­ble­me im Grun­de die alten. Sie haben sich nur ver­schärft. Und wenn die herr­schen­de Poli­tik 100 Mil­li­ar­den Euro für die Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr klar macht, aber fürs Sozia­le nur Brot­krum­men übrig lässt, dann ist klar, wie wich­tig ihr ist, ob Gesund­heit und Pfle­ge ver­nünf­tig finan­ziert sind oder Nor­mal- und Geringverdiener*innen am Ende noch über die Run­den kom­men. Auch das 9-Euro-Ticket über den Som­mer ist da eben nur eine PR-Akti­on der Bun­des­re­gie­rung, der letzt­lich nur wenig ändert. Wer wirk­lich eine öko­lo­gisch nach­hal­ti­ge Ver­kehrs­wen­de will, muss den öffent­li­chen Nah- und Fern­ver­kehr aus­bau­en, dau­er­haf­te Ange­bo­te schaffen.

Natür­lich wird das alles Geld kos­ten, und die Zins­wen­de, die die Euro­päi­sche Zen­tral­bank für die­sen Som­mer ange­kün­digt hat, wird es auch der Bun­des­re­pu­blik teu­rer machen, sich zu ver­schul­den. Schließ­lich stei­gen dadurch die Zin­sen, die sie Inves­to­ren für ihre Anlei­hen zah­len müs­sen. Mehr Aus­ga­ben müss­ten also ten­den­zi­ell mit mehr Ein­nah­men finan­ziert werden.

Aus­ge­rech­net die FDP bringt der­zeit eine Alter­na­ti­ve ins Spiel, wenn sie auf eine Steu­er­re­form pocht. Doch braucht es eben eine Steu­er­re­form, die nicht im Sin­ne der Libe­ra­len ist, die nicht von unten nach oben, son­dern von oben nach unten umver­teilt. Wenn die zehn reichs­ten Men­schen hier­zu­lan­de allei­ne in der Pan­de­mie ihr Ver­mö­gen um 100 Mil­li­ar­den Euro ver­grö­ßern konn­ten, dann gibt es da genü­gend abzu­schöp­fen. So erneu­er­te die frisch gewähl­te DGB-Che­fin Yas­min Fahi­mi in ihrer Grund­satz­re­de im Mai die alte DGB-For­de­rung nach der Wie­der­ein­füh­rung einer Vermögenssteuer.

Man muss nur Fahi­mi und Co. dar­an erin­nern, dass die­se For­de­rung nicht nur bei Sonn­tags­re­den auf­ge­stellt wird. Und man muss SPD und Grü­ne, die sich der­zeit ger­ne sozi­al geben, genü­gend unter Druck set­zen. Denn in der Ampel haben sie mit der FDP immer eine Aus­re­de, war­um koali­ti­ons­tech­nisch nicht mehr drin sei, auch wenn sie vor der Bun­des­tag­wahl mehr ver­spro­chen haben.

Eines zumin­dest ist gewiss: Auch wenn die Infla­ti­ons­ra­te nächs­tes Jahr wie­der etwas gerin­ger ist, sind damit ihre Aus­wir­kun­gen nicht weg. Denn die all­ge­mei­nen Lebens­hal­tungs­kos­ten wer­den nicht wie­der sin­ken. So wer­den sich die meis­ten Men­schen dau­er­haft weni­ger von ihrem erar­bei­te­ten Gehalt leis­ten kön­nen. Es sei denn, es wird grund­le­gend umgesteuert.