Deutschlands Jonas Hofmann ärgert sich nach einer vertändelten Großchance für die DFB-Elf in der 72. Minute. Foto: Imago/Matthias Koch

Bun­des­trai­ner Han­si Flick und Mit­tel­feld­mann Joshua Kim­mich woll­ten ein­fach nur noch weg. Nach dem 1:1 von Buda­pest am Sams­tag­abend zwi­schen Ungarn und Deutsch­land such­te das Duo zeit­nah die Kabi­ne auf.

Auch ande­re DFB-Akteu­re wirk­ten nach dem erneu­ten Remis in der Nati­ons League ziem­lich bedröp­pelt. Angrei­fer Karim Adey­e­mi hock­te sich ent­täuscht hin. Tor­wart Manu­el Neu­er dank­te noch den rund 800 mit­ge­reis­ten Anhän­gern. Aber der Kapi­tän drück­te sei­ne Ent­täu­schung ver­bal aus. »Die Ziel­stre­big­keit und Leich­tig­keit nach vor­ne haben gefehlt. Man muss aber sagen, dass Ungarn eine unan­ge­neh­me Mann­schaft ist«, sag­te Neuer.

Unter Flick blieb Deutsch­land auch im zwölf­ten Match sei­ner Amts­zeit unge­schla­gen. Aber nach vier 1:1-Unentschieden hin­ter­ein­an­der tritt das DFB-Team deut­lich auf der Stel­le. Ein Remis hat­te es Ende März im Test­spiel in den Nie­der­lan­den gege­ben – und bei den jüngs­ten drei Auf­trit­ten in die­sem Monat in der Nati­ons League gegen Eng­land, in Ita­li­en und nun auch bei den Ungarn.

Flick bewer­te­te den glück­li­chen Punkt­ge­winn sei­ner Schütz­lin­ge in der mit 67 000 Besu­chern aus­ver­kauf­ten Pus­kás Aré­na durch­aus kri­tisch. »Wir hat­ten nicht vie­le Tor­chan­cen. Das kön­nen wir wesent­lich bes­ser. Vom Ergeb­nis her und von der Art und Wei­se war es ein Rück­schritt«, erklär­te Flick. »Wenn man auf die Tabel­le schaut, ist aber nichts pas­siert. Das muss uns Hoff­nung und Mut geben, uns gegen Ita­li­en mit einem Drei­er aus der alten Sai­son in den Urlaub zu verabschieden.«

Am Diens­tag­abend könn­te sich Deutsch­land in Mön­chen­glad­bach gegen Euro­pa­meis­ter Ita­li­en vor­erst Platz eins erobern, wenn am sel­ben Abend Ungarn nicht in Eng­land gewin­nen soll­te. Im Prin­zip gehen die Aus­wahl­ki­cker aller Natio­nen auf dem Zahn­fleisch. Doch Flick kann dem Wett­be­werb durch­aus etwas Posi­ti­ves abgewinnen.

Das Halb­fi­na­le im kom­men­den Juni, das die vier Grup­pen­ers­ten der A-Divi­si­on errei­chen, sieht der Natio­nal­coach als wich­ti­gen Zwi­schen­schritt zur Heim-EM 2024. »In die­ser Grup­pe ist noch nichts ent­schie­den. Wir müs­sen jedoch noch eine Schip­pe mehr drauf­le­gen – oder zwei oder drei. Unser Ziel ist es, im Juni 2023 beim Final Four der Nati­ons League dabei zu sein«, sag­te Flick. »Es ist für die Mann­schaft noch mal eine Chan­ce, sich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln für das gro­ße Tur­nier in Deutsch­land. Die­se Din­ge tun gut, wenn man sich dann mit den Top-Natio­nen noch mal mes­sen kann.«

Die­se Aus­sa­ge ver­wun­dert ein biss­chen. Denn ab Novem­ber die­ses Jah­res steigt ja noch die WM in Katar, die viel höher als die Nati­ons League zu bewer­ten ist. Im Prin­zip peppt Letz­te­re nur rei­ne Freund­schafts­spie­le etwas auf. Viel­leicht kommt die WM in der Tat für die DFB-Aus­wahl zu früh. In Buda­pest prä­sen­tier­te sich ledig­lich Neu­er in Top­form. Ihm ist es zu ver­dan­ken, dass sich Ungarn nach dem jüngs­ten 1:0-Erfolg gegen Vize­eu­ro­pa­meis­ter Eng­land nicht noch einen wei­te­ren Tri­umph an die Brust hef­ten konnte.

Ange­trie­ben von ihrem fan­tas­ti­schen Publi­kum, bei dem im Gegen­satz zur deut­schen Natio­nal­mann­schafts­sze­ne auch Ultras von der ers­ten bis zur letz­ten Sekun­de Stim­mung mach­ten, ging Ungarn durch Zsolt Nagy früh in Front (6.). Jonas Hof­mann glich nur drei Minu­ten spä­ter aus. Doch nach vorn ging in der Fol­ge­zeit nur wenig, weil bei­spiels­wei­se Mit­tel­feld­mann Kai Havertz an sei­nem 23. Geburts­tag wenig gelang und Angrei­fer Timo Wer­ner die Bin­dung fehlte.

Den­noch hät­te es zu einem deut­schen Sieg rei­chen kön­nen. Doch als Wer­ner mal völ­lig frei­stand, kam der letz­te Pass von Hof­mann nicht an (72.). »Es fehl­te am Ende die Über­zeu­gung, den Ball rein­zu­ma­chen und die Ver­ant­wor­tung nicht abzu­ge­ben«, so Flick.

Der Geg­ner ging voll­mo­ti­viert zur Sache. Auch die in der Bun­des­li­ga bei RB Leip­zig täti­gen Ungarn Péter Gulácsi, Domi­nik Szo­bosz­lai und Wil­li Orbán sowie Roland Sal­lai vom SC Frei­burg und der Ex-Main­zer Ádám Sza­lai woll­ten ihre Stär­ke demonstrieren.

Das hielt über das Spie­len­de hin­aus an. Vor der Ehren­run­de san­gen die Ungarn stolz mit den Fans noch ein­mal inn­brüns­tig die Natio­nal­hym­ne. Stolz leg­ten dabei alle Akteu­re eine Hand aufs Herz. Die deut­schen Pro­fis befan­den sich zu die­sem Zeit­punkt schon minu­ten­lang in der Umkleide.