In der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister klebten sich zwei Umweltaktivist*innen vom "Aufstand der letzten Generation" am 23. August am Rahmen der weltberühmten Sixtinischen Madonna· von Raffael fest, um die überfällige Energiewende einzufordern. Zu weiteren Aktionen dieser Art kam es im Städel in Frankfurt am Main sowie am Donnerstag in der Berliner Gemäldegalerie und am Freitag in München. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ihre Waffe ist Sekundenkleber, ihr Anliegen höchst berechtigt: Junge Menschen, die sich in der Gruppe »Aufstand der letzten Generation« engagieren, protestieren seit Monaten mit Aufsehen erregenden Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen das Nichtstun der Verantwortlichen in puncto Eindämmung der Klimakrise. Vor allem mit Straßenblockaden, bei denen sie sich auf dem Boden festkleben. In den letzten Tagen haben sie nun renommierte Gemäldegalerien als Orte ihrer Kassandrarufe auserkoren und ihre Hände an bedeutenden Kunstwerken fixiert.

Tatsächlich: Die Katastrophe hat längst begonnen und ist nur noch abzumildern. Und doch betreiben auch Grünen-Politiker ein Weiter-so in der Energiepolitik. Zudem hat die Ampel-Koalition Deutschland zur Partei im Krieg gegen Aggressor Russland gemacht. Mit ihrem Aufrüstungsprogramm verhilft sie dem globalen militärisch-industriellen Komplex zu beispiellosen Profiten.

Gerade diese besonders klimazerstörerische Entwicklung kommt in den Statements der »letzten Generation« kaum vor. Vielleicht liegt es daran, dass Rüstungsindustrie und Armeen in den üblichen Auflistungen der größten Treibhausgasemittenten nicht aufgeführt sind? Doch auch angesichts der offiziellen Rankings verwundert es, dass die Aktiven jetzt Weltkulturerbe-Objekte beschädigen, statt den Protest, wenn schon nicht in die Zentralen von Waffenschmieden, so doch häufiger in jene der Banken und Stromkonzerne oder etwa der Deutschen Bahn zu tragen. Denn die von der Politik geförderte neoliberale Ausrichtung des Staatskonzerns hat zu Personalabbau und Schleifung von Zugverbindungen in riesigem Ausmaß geführt. Das bremst die so nötige schnelle Mobilitätswende aus. Würden die Aktivist*innen dergleichen stärker in den Mittelpunkt ihrer Aktionen stellen, hätte ihr Respekt gebietender hoher persönlicher Einsatz weit mehr Aussicht auf Erfolg.