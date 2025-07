Bauernverbandschef als Lohndumpinglobbyist

Aprikosenernte in Sachsen-Anhalt: Wer langfristig Erfolg haben will, ist auf engagierte Arbeiter*innen angewiesen - die meist nur findet, wer gut entlohnt. Ausbeutung und miese Entlohnung der oft ausländischen Kräfte sind gleichwohl auch in Deutschland an der Tagesordnung.

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert