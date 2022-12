Für nigerianische Studierende, die vor dem Ukraine-Krieg geflohen sind, ist es schwer, eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Foto: Emmanuel Osodi/Imago/UIG

Es war ein Termin bei der Ausländerbehörde, den der nigerianische Student Uchenna U. selbst vereinbart hatte – auf sein eigenes Verlangen. Der 28-Jährige wollte seine Papiere einreichen, um eine Aufenthaltserlaubnis für die Weiterführung seines Studiums in Deutschland zu beantragen. Sein Studium in der Ukraine war durch den russischen Angriffskrieg jäh unterbrochen worden. Nun hatte er endlich die Zusage für ein vorbereitendes Studienkolleg an der Hochschule Augsburg. Doch sein Termin am vergangenen Montag endete ganz anders als gedacht. Statt sein Anliegen in der Behörde darlegen zu können, wurde er von der Polizei abgeführt und in Abschiebehaft am Münchner Flughafen gebracht. Am 20. Dezember soll er von dort nach Nigeria abgeschoben werden.

»Das ist ein klarer Angriff auf sein Persönlichkeitsrecht. Er sitzt nun eine Woche in Haft, ohne dass er etwas getan hat, außer sich um ein Leben in Sicherheit zu bemühen«, sagt Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl im Gespräch mit »nd«. Es habe keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass U. flüchtig sei oder in sonstiger Weise die Arbeit der Behörden behindere. Es gebe somit keine rechtliche Grundlage für diese Inhaftierung. Am Freitag haben die Anwält*innen von U. einen Asylantrag gestellt. Und in einem laufenden Asylverfahren darf niemand abgeschoben werden. »Wir fordern, Uchenna U. sofort aus der Haft zu entlassen und seinen Asylantrag individuell zu prüfen«, sagt Alaows.

Uchenna U. kam im März nach Deutschland. In seinem Herkunftsland befürchtet er Verfolgung durch die Regierung, auch seine Familie ist aus Nigeria geflohen. Doch sein Antrag auf einen Aufenthalt nach der Massenzustromrichtlinie der Europäischen Union, die ukrainischen Geflüchteten unbürokratisches Bleiberecht gewährt, wurde abgelehnt, auch eine Klage war nicht erfolgreich. Wie ihm geht es schätzungsweise mehreren Tausend Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, aber keine ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Es handelt sich dabei um Menschen aus afrikanischen und asiatischen Ländern, die in der Ukraine studierten, arbeiteten und lebten. Diese sogenannten Drittstaatsangehörigen fallen nur unter bestimmten Bedingungen unter Paragraf 24. Geflüchtete, die in der Ukraine keinen dauerhaften Aufenthaltstitel, Flüchtlingsstatus oder keine ukrainische Familienangehörige haben, sind davon ausgeschlossen.

Alaows kritisiert, dass es für diese »überschaubare Zahl« an Menschen keine bundeseinheitliche Regelung gebe. »Es ist ein Glücksspiel, ob ich in Berlin ankomme und eine Fiktionsbescheinigung bekomme oder in Bayern und eine Aufforderung zur Ausreise«, sagt er. Uchenna U. ist nach Kenntnisstand von Pro Asyl der erste aus der Ukraine geflüchtete Drittstaatsangehörige, der aus Deutschland abgeschoben werden soll. »Wir fürchten, dass dieser Fall ein Türöffner werden könnte«, so Alaows. Schon jetzt würden viele Drittstaatler*innen von den Behörden unter Druck gesetzt, »freiwillig« Deutschland zu verlassen, weiß er aus seiner Beratungspraxis zu berichten. »Dass diese Politik nun in einer Abschiebungshaft gipfelt, ist ein politischer Skandal. Diese Diskriminierung wiegt besonders schwer, weil es sich bei den Drittstaatsangehörigen zumeist um Schwarze oder BIPoC handelt«, sagt Alaows. Seine Organisation fordert Innenministerin Nancy Faeser auf, Drittstaatsangehörige aus der Ukraine mit den Kriegsflüchtlingen, die einen ukrainischen Pass haben, gleichzustellen. »Das ist rechtlich machbar und hängt vom politischen Willen ab«, sagt Alaows.

Bislang bleibt die Ausgestaltung den Bundesländern überlassen. Einige bemühten sich zwar um weiterreichende Regelungen für Drittstaatler*innen. So hatte etwa Berlin Anfang September eine Ausnahmeregelung für Studierende geschaffen. Ihnen bliebe aber kein Spielraum für eine Aufenthaltsverfestigung. Andere handeln so restriktiv wie Bayern. Für Uchenna U. kam die Inhaftierung überraschend. Pro Asyl zufolge hatte die Ausländerbehörde bereits die Abschiebehaft beantragt, bevor U. und sein Anwalt von der ablehnenden Gerichtsentscheidung erfahren hatten. »Die verantwortliche Ausländerbehörde Donau-Ries, bereits seit vielen Jahren als besonders repressiv bekannt, handelt in diesem Fall ohne jede Not besonders menschenverachtend. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) muss die für den 20. Dezember geplante Abschiebung stoppen«, sagt Christian Oppl vom Münchner Flüchtlingsrat. Dass kurz vor Weihnachten – wenn normalerweise in den Behörden nicht mehr viel gemacht wird – diese Abschiebung angesetzt wird, sagt auch etwas über die politischen Prioritäten des Freistaats aus.

Ende August war die dreimonatige Visabefreiung für aus der Ukraine geflüchtete Drittstaatler*innen ausgelaufen. Seitdem leben viele von ihnen in großer Unsicherheit.