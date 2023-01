»Kämpfen für einen existenzsichernden Lohn« – in Venezuela wegen der hohen Inflation ein brennendes Thema. wie diese Demonstration von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes für höhere Gehälter und Renten sowie die Zahlung ihrer vollen Leistungen in Caracas zeigt. Die Inflation in Venezuela lag 2022 laut offiziellen Zahlen bei 234 Prozent..

Foto: dpa/AP/Ariana Cubillos