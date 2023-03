Foto: Andrea Zahler

Deutschland genießt den Ruf, eine Art Geldwäscheparadies für Autokraten, Oligarchen und die Organisierte Kriminalität zu sein. Das liegt einerseits an laxen Gesetzen, aber andererseits auch an Defiziten bei der behördlichen Bekämpfung von Finanzkriminalität, was international immer wieder bemängelt wird. Die zuständige Financial Intelligence Unit (FIU), die beim Zoll angesiedelt ist, macht seit Jahren nur Negativschlagzeilen wegen eines gewaltigen Rückstaus an unbearbeiteten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen; im Dezember warf der bisherige Chef Christof Schulte das Handtuch. Nun endlich ist ein Nachfolger gefunden: Ab Juli wird Daniel Thelesklaf der Chef der FIU. Via Twitter sagte der Schweizer Jurist: »Ich werde mein Bestes geben, mich auf das Wesentliche konzentrieren.«

Gerade letzteres dürfte schwierig werden. »Der neue FIU-Chef muss diese Behörde praktisch komplett neu aufstellen, da so vieles im Argen liegt«, heißt es etwa bei der Initiative Finanzwende. Immerhin bringt Thelesklaf, der seinen Master an der Universität Zürich absolvierte, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität mit. So war er von 2011 bis 2019 Chef der FIU in Liechtenstein sowie 2019 und 2020 in der Schweiz. Aktuell leitet er die Initiative Finanzen gegen Sklaverei & Menschenhandel an der UN-Universität in New York.

Bei der FIU gehen Hinweise hiesiger Banken, Versicherungen und Immobilienmakler über verdächtige Finanztransaktionen von Kunden ein, allein 2021 waren es 300 000 Meldungen. Diese werden von der Zentralstelle gesichtet und ausgewertet, echte Verdachtsfälle mit weiteren Daten angereichert und an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Das geschieht aufgrund der FIU-Probleme zu selten. Doch Thelesklaf muss nicht nur seinen künftigen Laden in Ordnung bringen, sondern diesen auch noch in das von Dienstherr Christian Lindner geplante Bundesfinanzkriminalamt integrieren. Hier bahnt sich auch noch Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern an. Weiter gute Aussichten für Geldwäscher.