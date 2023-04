Drei Pflanzen darf bald jeder selbst anbauen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Die Ampel-Regierung hat »Eckpunkte« zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Die Pläne bleiben hinter dem zurück, was viele Cannabis-Enthusiasten sich gewünscht haben. Ein flächendeckender, unkomplizierter Verkauf von Gras und Haschisch ist damit in weite Ferne gerückt. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, legal an Cannabis zu kommen, so nah wie noch nie.

Die Abgabe über »Cannabis Clubs« kann man ohne Frage als komplizierte Krücke bezeichnen. Wenn sie allerdings funktioniert, sollte man nicht dagegen anrennen. Es mag wissenschaftlich unhaltbar sein, aber Cannabis ist nach europäischen und internationalen Verträgen eine stark reglementierte Pflanze. Die Risiken, dass eine umfassendere Legalisierung von der EU kassiert wird, sind groß. Dieses Risiko nicht einzugehen und eine Lösung zu erarbeiten, mit der man auch in Brüssel leben kann, war ein kluger Schachzug der Ampel.

Die kommende Frage wird sein, wie die Legalisierung ausgestaltet wird. Wenn Behörden den »Cannabis Clubs« keine Steine in den Weg legen, sind die Pläne ein großer Schritt in die richtige Richtung.