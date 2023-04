Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, gilt in den USA als der neue Trump. Foto: AFP/Elijah Nouvelage

Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat am Donnerstag ein Gesetz unterzeichnet, das die Todesstrafe einfacher macht. Bislang mussten bei Gericht in Florida die Geschworenen einstimmig für die Todesstrafe sein, nun reicht eine einfache Mehrheit. Das ist auch in den USA, wo in 27 von 50 Bundesstaaten die Todesstrafe erlaubt ist, besonders niedrigschwellig.

DeSantis unterschrieb das Gesetz im Beisein von Hinterbliebenen der Opfer eines Massakers in Florida, das 2018 in einer Schule stattfand. Damals ermordete ein Mann 17 Menschen. Im anschließenden Prozess plädierten alle Geschworenen für die Verhängung der Todesstrafe – bis auf einen. Der Massenmörder konnte nicht hingerichtet werden und bekam eine lebenslange Gefängnisstrafe. Das soll künftig nicht mehr passieren.

»Ein einziger Geschworener sollte nicht in der Lage sein, ein Todesurteil zu verhindern«, sagte nun DeSantis. Der 44-Jährige gilt in den USA als der neue Trump, aber in intelligent. Wie der angeklagte Ex-US-Präsident regiert er in erster Linie für das Fernsehen: Alles was Quote bringt, ist gut. Je brutaler, desto besser. Und die Todesstrafe ist reine Barbarei. Auf der Welt ist sie in zwei Drittel aller Staaten abgeschafft oder ausgesetzt, sogar in Russland, das im Westen als das neue alte Reich der Finsternis gilt. In China und Indien aber, den Staaten, denen eine große Zukunft vorhergesagt wird, ist sie erlaubt und wird vollstreckt. Und auch im modernen Japan.

Wir hier kennen die Todesstrafe nur aus Literatur, Film und Fernsehen. Wie auch das Töten in jedem Krimi. Und viele haben die Vorstellung: Das ist sehr schlimm. Aber wenn sie sich überlegen, dass geliebte Menschen ermordet werden, denken viele an Selbstjustiz, sagen sie zumindest. Solche Fantasien sind aber keine dunkle Romantik zum Schaudern am Kneipentisch, sondern der erste Schritt in die Barbarei. Leben oder sterben lassen? Das passiert nur im James Bond Film. Man kann Mord nicht mit dem Tod bezahlen oder sühnen. Wer daran glaubt, ist auf dem Weg zu Trump und DeSantis.