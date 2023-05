Tag der Befreiung: Missbrauch der Geschichte

Siegesparade in Zeiten des Ukraine-Krieges: Russische Soldaten am 9. Mai 2023 auf dem Roten Platz in Moskau Foto: dpa/Pelagia Tichonova

Er hat es gesagt – Wladimir Putin hat von Krieg gesprochen. Allerdings meint der russische Präsident nicht den Feldzug seiner Truppen in der Ukraine, sondern einen »echten Krieg«, den der Westen »gegen unser Vaterland« entfesselt habe. Von einer faschistischen Führung der Ukraine, die man beseitigen müsse, ist kaum noch die Rede; inzwischen sieht sich Russland in der globalen Auseinandersetzung mit »dem Westen«.

Wie immer ist neben der hohlen Rechtfertigungsrhetorik etwas Wahres dran: Am Konflikt in der Ostukraine, der schon seit 2014 auch als Krieg ausgetragen wurde, haben viele ihre Aktie, nicht zuletzt »der Westen« mit seinen Interessen in der Region. Aber das ist kein Grund, das Nachbarland zu überfallen. Um Russland zu retten, müssen Kiew und Odessa bombardiert werden, weitab der Frontlinie? Wer’s glaubt, wird nicht selig. Beide Seiten rüsten militärisch und propagandistisch auf, setzen einander mit dem Hitler-Faschismus gleich. Was gerade im Umfeld des 8. Mai ein fataler Missbrauch der Geschichte ist. Inzwischen ist auch nicht mehr auszuschließen, dass der Krieg auf Russland zurückschlägt.

Wann sprach zuletzt jemand ernsthaft von einer Verhandlungslösung?