Perus Parlament ist isoliert

Perus Interimspräsidentin Dina Boluarte (links) wird von Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador nicht anerkannt. López Obrador verweigert die Übergabe des Vorsitzes in der Pazifik-Allianz an Boluarte. Perus Kongress ist dabei, ihn zur Persona non grata zu erklären.

Foto: AFP/Chris Bouroncle