Demo in Erding: Gefahr aus dem Bierzelt

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister in Bayern, auf der Demonstration gegen die Klimapolitik der Ampelregierung unter dem Motto »Stoppt die Heizungsideologie« Foto: dpa/Matthias Balk

Es war ein Frontangriff auf die Berliner Ampel-Koalition, der sich am Wochenende in Erding abgespielt hat. Teils vorgetragen in einem bayerischen Dialekt, vor dem sich Hochdeutschsprechende gruseln: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sein Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und eine zweitklassige Kabarettistin übten harsche Kritik an dem Heizungsgesetz, das maßgeblich auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurückgeht.

Während die bajuwarischen Politgranden sich in Bierzeltmanier in Rage redeten, merkten sie offenbar nicht, wie sehr sie sich Gestus und Vokabular der AfD annäherten. Sympathisanten dieser Partei waren im Publikum auch vertreten, zusammen mit Impfgegnern, Klimaleugnern und anderen Gestalten. Rechts der Mitte, die Söder und Ko. nach eigenen Worten vertreten, hat sich ein Milieu zusammengefunden, das sich voll auf das Klimathema eingeschossen hat. Schon ist in diesem Zusammenhang das Wort »Klima-Querdenker« gefallen. Sprüche auf der Demo, wonach die Grünen gehängt werden sollten, »solange es noch Bäume gibt«, zeigen das Gefahrenpotenzial, das von ihnen ausgeht.