Rechte Feindbilder: Erst Impfstoffe, dann Windräder

Anti-Windkraft-Protest 2022 vor dem Thüringer Landtag Foto: dpa/Martin Schutt

Folgt man der Schwarmintelligenz rechter oder ganz rechter Portale, dann sind die beiden gefährlichsten Gerätschaften nicht etwa Killerdrohnen oder Atomkraftwerke, sondern Wärmepumpen und Windräder. Und so ist es nicht ganz zufällig, dass in Regionen, in denen die AfD besonders ihr Unwesen treibt, der bundesweit geplante Ausbau der Windkraft nicht mehr stattfindet. Und in Bayern, dessen Regierung sich zunehmend rechtspopulistisch geriert, hat er noch nicht einmal begonnen. Da nützen auch die neuen Möglichkeiten für beschleunigte Genehmigungsverfahren wenig.

Ein bisschen erinnert das Ganze an eine Neuauflage der Widerstände gegen Impfstoffe während der Corona-Pandemie, auch hier vorgetragen von einer lautstarken Minderheit. Trotz der für alle sichtbaren Risiken einer Infektion wurde der Piks zum Teufelszeug erklärt. Und obwohl der Klimawandel für alle spürbar ist, gibt es heute eine klare Kampfansage an die Energiewende. Dadurch wird die Gefahr zunehmend real, dass sie noch mehr zu einer regionalen Veranstaltung oder zum politischen Unterscheidungskriterium zwischen Nachbarorten verkommt.