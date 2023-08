Ecuador: Umweltaktivistin will Präsidentin werden

Kugelsichere Weste aus gutem Grund: Andrea González wollte als Vizepräsidentschaftskandidatin von Fernando Villavicencio antreten, der erschossen wurde. Nun will González selbst für die Präsidentschaft kandidieren. Foto: afp/API

Noch steht die Zustimmung des Nationale Wahlrats in Ecuador (CNE) aus: Vorbehaltlich seiner Zustimmung wird Andrea González am 20. August als Präsidentschaftskandidatin anstelle des am 9. August ermordeten Fernando Villavicencio antreten. Die Wahlzettel sind längst gedruckt, und dort firmiert Andrea González als Vizepräsidentschaftskandidatin an der Seite von Villavicencio.

Damit der Umweltingenieurin Andrea González faktisch die Stimmen für Villavicencio zugerechnet werden können, beruft sich die Partei Construye (Bau auf) gegenüber dem CNE auf den Paragrafen 99 der ecuadorianischen Verfassung, der besagt, dass es sich bei der Präsidentschaftskandidatur um eine »unipersonale Kandidatur« handelt. »Andrea González wurde von Fernando Villavicencio und der Construye-Bewegung ausgewählt, um den Präsidenten im Falle seiner Abwesenheit zu vertreten«, argumentiert Construye. Dieser Fall ist durch die Ermordung von Villavicencio eindeutig gegeben.

Villavicencio lag in den Umfragen klar hinter Luisa González von der Partei des Ex-Präsidenten Rafael Correa, aber mit ein paar anderen Konkurrenten hatte er Aussicht auf Einzug in die Stichwahl. Sollte Andrea González nun von einem Sympathiebonus nach dem Anschlag auf Villavicencio profitieren, könnte es in der Stichwahl zu einem Duell González gegen González kommen.

Andrea González arbeitete bisher als Umweltaktivistin und Hochschuldozentin. Bevor sie Villavicencios Wahlkampfpartnerin für die zentrumsnahe Partei Construye wurde, war sie laut dem Portal »Primicias« bei Wahlen für das Parlament und das Amt des Vizepräfekten in der Provinz Guayas erfolglos für linke Parteien angetreten. Dass Andrea González sich noch am 13. August in der TV-Debatte der Präsidentschaftskandidat*innen präsentieren durfte, galt als unwahrscheinlich, da diese eingeschriebenen Kandidat*innen vorbehalten bleiben soll. Der Wahlrat CNE ist auch hier gefragt.