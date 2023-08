Gender-Verbot: Kulturkampf gegen die Jugend

Die Schreibweise mit Genderstern soll Menschen einschließen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Die Bildungsministerin in Sachsen-Anhalt, Eva Feußner (CDU), will das an Schulen verbieten. Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Es ist absurd: Der deutsche Rechtschreibrat nimmt das Gendern mit Sonderzeichen nicht in sein Regelwerk auf, weil die Sprachentwicklung noch nicht ausreichend abgeschlossen sei. Und die Bildungsministerin in Sachsen-Anhalt, Eva Feußner (CDU), verbietet Gendern an Schulen, weil es nicht im Regelwerk steht – und verhindert damit die Entwicklung. Es zeigt sich wieder einmal: Der von rechts vielbeschworene Kulturkampf in dieser Frage wird allein von den Gender-Gegner*innen geführt und er richtet sich in erster Linie gegen junge Menschen.

Denn die Regelung in Sachsen-Anhalt überlässt es den Lehrkräften, ob Gendern, also ein Verstoß gegen das Verbot, zu Notenabzügen führt. Die Schüler*innen wissen also nicht, woran sie sind und könnten aus Angst darauf verzichten. Ein Bildungsministerium sollte genau das Gegenteil tun: Es sollte die Grundlage schaffen für angstfreies Lernen und eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft – dazu gehören auch die nötigen Lehrkräfte. Stattdessen redet die Ministerin der AfD nach dem Mund und schafft mit Sprechverboten Fakten. Das hat der Rechtschreibrat mit seiner vagen Entscheidung mitzuverantworten.