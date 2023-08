Erntebericht: Cem Özdemir, Croupier der Agrarwende

Cem Özdemir präsentiert den Erntebericht 2023. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

»Ernten werden zum Lotteriespiel«, sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit Blick auf den Klimawandel und die Erntebilanz 2023. Tatsächlich: Dürren, Hitzewellen und Starkregen häufen sich, und teils unterscheiden sich die Bedingungen von einem Landkreis zum nächsten gravierend. Großen Respekt verdienen daher Landwirte, denen es gelungen ist, die Getreidespeicher wieder ordentlich zu füllen, auch wenn der Bauernverband in seiner Bilanz mehr auf die Problembereiche hinwies.

Wenn Özdemir jetzt sagt, man müsse die richtigen Lehren ziehen, greift man sich an den Kopf. Es ist lange klar, dass es beim Wasserverbrauch, bei Anbautechniken und der Massentierhaltung Veränderungen braucht. Die Landwirtschaft bekommt die Wetterextreme am unmittelbarsten zu spüren, aber sie ist auch Treiber des Klimawandels. Die Herausforderungen können nicht auf die Schultern der einzelnen Landwirte abgeladen werden, sondern es braucht politische Eingriffe. Doch wie seinen Vorgängern fehlt es Özdemir an echtem Reformwillen. Er gleicht dem Croupier im Kasino, der nur auf den regelgerechten Ablauf des Glücksspiels achtet.