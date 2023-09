Elon Musk: Falscher Weltenretter

Die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk stellt der Ukraine ihr Satelliten-Kommunikationssystem zur Verfügung. Foto: dpa-Bildfunk

Der Kerl ist ein wahrer Superman der freien Welt: Der US-Multimilliardär Elon Musk mischt mit dem Kommunikationsdienst Starlink seines Unternehmens SpaceX, dessen Satellitenschwärme auch am deutschen Nachthimmel ausfindig zu machen sind, von Beginn an im Ukraine-Krieg indirekt mit. Das ukrainische Militär zieht aus dem ursprünglich offiziell für zivile Zwecke gedachten System besonderen Nutzen. Die Internetverbindungen via Weltraum werden unter anderem für offensive Kampfhandlungen mithilfe von Drohnen auf russische Truppen oder Einrichtungen genutzt. Und im vergangenen September sollte die Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol auf der Krim ihr Pearl Harbor erleben. Aus Angst davor, dass Russland Rot sieht und zum atomaren Gegenschlag ausholt, soll der SpaceX-Besitzer den Starlink-Dienst in der Region kraft eigener Wassersuppe nicht auf On gestellt haben – das alles behauptet zumindest eine aktuelle Biografie von Musk.

Ganz rund ist die Geschichte nicht. Doch schon die theoretisch vorhandene Möglichkeit, dass ein Tech-Konzernboss Schicksal spielt, beantwortet die Frage, wem die Welt in dieser gefährlichen Zeit gehört.