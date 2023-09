Skandal um SS-Veteranen: Nazi-Einlader

Anthony Rota (2. v. r.) ehrte beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (2. v. l.) im kanadischen Parlament einen früheren SS-Angehörigen. Foto: Foto: Image/ZUMA/ADRIAN WYLD

Am Ende war es mit einer Entschuldigung nicht getan. Am Dienstag ist Anthony Rota, seit 2019 Präsident des kanadischen Parlaments, nach einem Treffen mit den Chefs der dort vertretenen Parteien zurückgetreten. Rota stand von allen Seiten in der Kritik, weil er während einer Sondersitzung in Ottawa am vergangenen Freitag den 98-jährigen Jaroslaw Hunka als Ehrengast präsentiert und unter dem Applaus des ganzen Hauses einen »ukrainischen und kanadischen Helden« genannt hatte.

Die Einladung war als Geste an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gedacht, der zuvor zu den Abgeordneten geredet hatte und den nach Kanada ausgewanderten alten Kämpfer der SS-Freiwilligen-Division »Galizien« anerkennend mit der erhobenen Faust grüßte. In seinem Land gab es in den vergangenen Jahren ja immer wieder, wenn auch umstrittene, Ehrungen für die gegen die Rote Armee und Partisanen kämpfenden westukrainischen Nazi-Kollaborateure und Kriegsverbrecher.

Während Selenskyj unfreiwillig der russischen Propaganda ein Geschenk machte und sein Heldenstatus im Westen nicht in Frage steht, wurde es für Rota eng und enger. Es hagelte Proteste jüdischer Organisationen, Polens Regierung zeigte sich empört. Kanadas mit in die Kritik geratener Premier Justin Trudeau jubelte nun nicht mehr und sprach am Montag von einem »zutiefst peinlichen« Vorgang, Außenministerin Mélanie Joly forderte Rota unmissverständlich zum Rücktritt auf.

Rota, der Trudeaus Liberaler Partei angehört, nimmt alle Schuld am Skandal auf sich. Die Nazivergangenheit seines Gastes will erst hinterher gerafft haben. Der 62-jährige mit italienischen Wurzeln wurde 2004 erstmals ins Parlament gewählt. Der Fan des kanadischen Whiskys stammt aus der bevölkerungsreichsten Provinz Ontario im Südosten. Nach Studienabschlüssen in Politikwissenschaften und Management hatte Rota 1994 als Stadtrat seiner Heimatstadt North Bay eine Karriere gestartet, die nun abgeknickt ist.