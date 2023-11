Volle Wartezimmer erwünscht

Die telefonische Krankschreibung würde vermutlich auch einige Ansteckungen verhindern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Hausarztpraxen ächzen unter der Last der vielen Fälle von Atemwegserkrankungen. Sind sie gut organisiert, haben sie Infektsprechstunden, in denen die Patienten schnell mit Krankschreibung wieder nach Hause geschickt werden. Oft ist nicht einmal ein Rezept nötig, weil die entsprechenden Medikamente nicht rezeptpflichtig sind. Aber selbst mit Pillen und Tropfen kann eine Erkältung und auch manch ernsterer Infekt kaum abgekürzt werden. Die ganze Konstellation spricht eigentlich für eine schnelle Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung, wie sie in der Pandemie möglich war.

Damit lässt sich die Bundesregierung aber Zeit. Die nächste Saison der Atemwegsinfekte kommt mit Sicherheit – Ende 2024. Der gemeinsame Bundesausschuss – Organ der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen – wird erst im neuen Jahr mit einer entsprechenden Richtlinie fertig sein. Die Hausärzte werden offenbar in dem Gremium kaum gehört. Die Selbstverwaltung bootet sich wieder einmal selbst aus und gibt dem Bundesgesundheitsministerium, ob berechtigt oder nicht, neue Argumente für die weitere Entmachtung.