KI: Grüne Pizzaschlacht und Kanzlerrede

Dieses, mit Künstlicher Intelligenz hergestellte Foto, das den Parteitag der Grünen zeigen soll, sorgte in den letzten Tagen für viel Aufregung. Foto: unbekannt

Es ist nicht vollkommen neu, dass die »Bild« Stimmung gegen die Grünen macht. Nicht ganz selten geht es dabei um Ernährung. Nach dem Parteitag am vergangenen Wochenende hatte das Boulevardblatt wieder einen Aufreger gefunden. Delegierte, die sich Pizza in die Halle liefern ließen, statt das angebotene Sellerieschnitzel zu essen. Ein gefundenes Fressen im Kulturkampf. Der »Bild«-Artikel war garniert mit Fotos von Delegierten und einem Mülleimer mit zahlreichen Pizzakartons daneben.

Ein Aufreger auch im Internet. Grünkernbratlinge predigen, aber Pizza essen. Das war für einige Kommentator*innen die Wahrheit über die angebliche Ökopartei. Noch größer wurde die Aufregung, als ein Foto auftauchte, das die Reste einer regelrechten Pizzaschlacht in einer Halle mit grüner Dekoration und Sonnenblumen zeigte. Es sah wirklich nicht besonders appetitlich aus.

Das Problem nur, das Foto, das in den sozialen Netzwerken hundertfach geteilt wurde, ist nicht echt. Es ist mit einem Bildgenerator entstanden, der Künstliche Intelligenz nutzt. Nutzer*innen müssen dem Generator dafür eine Beschreibung geben, was für ein Foto sie haben wollen. Die Künstliche Intelligenz greift auf große Datenbanken echter Fotos zurück und erstellt ein neues Bild. Beim angeblichen Bild vom Grünen-Parteitag, war schnell klar, dass es nicht echt war. Hunderte Menschen konnte bezeugen, dass es in Karlsruhe ganz anders aussah, zentrale Details, wie die Halle des Parteitags sahen völlig anders aus, als auf dem Fake-Bild.

Am Montag die nächste Fälschung. Das »Zentrum für politische Schönheit« startete an diesem Tag eine Kampagne für ein AfD-Verbot. Ein zentrales Element der Kampagne, eine Videoansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz, in der dieser verkündete, zum fünften Todestag von Walter Lübke ein Verbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Auch für das Video wurde mit KI gearbeitet, um Scholz die passenden Worte in den Mund zu legen. Auch bei der Scholz-Ansprache war schnell klar, dass sie nicht echt ist. Aber der Einsatz von Bildern, die mit KI erstellt werden, nimmt im politischen Raum zu. AfD-Abgeordnete versuchen so schon länger Stimmung zu machen, etwa mit Bildern, die Migrant*innen besonders aggressiv und bedrohlich zeigen.

Als fiktiv gekennzeichnet wurde keines der Fotos oder Videos. Dabei ist das schon seit Längerem eine Forderung, etwa von Fotograf*innenverbänden wie »Freelens«. Ein dort im Frühjahr veröffentlichtes Positionspapier sieht in der journalistischen Nutzung von KI-generierten Bildern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Authentische Fotos seien für die Glaubwürdigkeit »unverzichtbar«. Mit KI-Bildern sei es hingegen möglich, vorsätzlich Tatsachen zu verfälschen und die Betrachtenden zu manipulieren. »Eine Flut dieser Fälschungen der Wirklichkeit können eine Wirkung entfalten, die unsere Demokratie gefährdet«, warnt der Fotograf*innenverband. Der Deutsche Fotorat machte vor wenigen Tagen darauf aufmerksam, dass in der Bilddatenbank Adobe Stock KI-Bilder gleichrangig mit authentischen Fotos aus dem Gazastreifen zur Verfügung gestellt werden. Der Fotorat fordert journalistische Medien auf, in der Berichterstattung auf KI-Bilder zu verzichten und den Kodex des Presserats zu überarbeiten. Bei professionellen Medien könnte das funktionieren, gegen Fakes in sozialen Netzwerken oder Messengern wird es aber nicht helfen.