Artjom Kamardin: Dichter in Haft

Artjom Kamardin Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Der 33-jährige Dichter Artjom Kamardin wurde am 28. Dezember von einem Moskauer Gericht zu sieben Jahren Straflager verurteilt. Der Vorwurf: Er habe Hass gegen die Streitkräfte der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk (also unter anderem die russischen Besatzer in der Ostukraine) geschürt und zu Aktivitäten gegen die Staatsgewalt aufgerufen. Kamardin hatte im September 2022 an einer Protest-Lesung gegen den Krieg und die Mobilmachung auf dem Triumfalnaja-Platz in Moskaus teilgenommen. Vor dem Denkmal für den sowjetischen Dichter Majakowski fanden dort seit 1958 Lesungen statt. 1961 kam es dabei zu Auseinandersetzungen: Die Organisatoren wurden damals wegen »antisowjetischer Propaganda« zu fünf bis sieben Jahren Lagerhaft verurteilt. 2009 wurden die Lesungen wieder aufgenommen. Kamardin trug dort im September 2022 sein Gedicht »Töte mich, Milizionär!« vor, das staatliche Repressionen und indirekt auch den Krieg in der Ukraine kritisiert.

Einen Tag später stürmten Polizisten Kamardins Wohnung, bedrohten, misshandelten und verhafteten ihn. Er wurde gezwungen, sich vor laufender Kamera auf Knien für seine »antirussischen Aussagen« bei der Lesung zu entschuldigen, wie das Oppositionsmedium »Meduza« berichtete. Außerdem soll Kamardin von den Polizisten geschlagen und mit einer Hantel vergewaltigt worden sein. Der Dichter saß über ein Jahr in Untersuchungshaft, bevor sein Urteil verkündet wurde. Während einer Prozessanhörung sagte Kamardin laut »Meduza«: »Sie verdächtigen mich, zum Hass aufgestachelt zu haben, obwohl es mir überhaupt nicht um Hass geht. Ich bin Pazifist, ich bin gegen Kriege, gegen das, was wir Spezialoperation nennen.«