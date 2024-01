Linke-Geschäftsführer Tobias Bank nimmt seinen Hut

Tobias Bank verkündete am Mittwoch seinen Rücktritt vom Amt als Bundesgeschäftsführer der Linken. Foto: Deutsche Presse-Agentur GmbH | Fabian Sommer

Der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei Tobias Bank ist überraschend von seinem Amt zurückgetreten, wie er am Mittwochnachmittag erklärte. In einem Brief an seine Genossen nannte der einstige Brandenburger Kommunalpolitiker die Neuausrichtung der Partei als Grund für seine Entscheidung. Die stellvertretenden Linke-Vorsitzenden Katina Schubert und Ates Gürpinar sollen vorerst seine Nachfolge übernehmen, wie Die Linke noch am selben Tag mitteilte.

Anscheinend entspricht der Werdegang der Linkspartei nicht dem, was sich Bank von der Partei erhofft hatte. In einem Schreiben an die Parteimitglieder übt der 38-Jährige scharfe Kritik an der Linken und spricht von einem Kurs, »fast alles auf Bewegungen außerhalb von Parlamenten sowie auf städtische Milieus zu konzentrieren und Wahlergebnisse scheinbar nicht mehr als Maßstab für politischen Erfolg zu sehen«. Das sei nicht sein Verständnis von Politik, schreibt Bank weiter. Unter diesen Bedingungen wolle er nicht weiter »Feigenblatt eines vermeintlichen innerparteilichen Meinungspluralismus sein« und könne auch nicht weiter Verantwortung für die bevorstehenden Herausforderungen für Die Linke übernehmen.

Bank ist auf dem Erfurter Parteitag 2022 zum Bundesgeschäftsführer der Linken gewählt worden. Damals war er eher nicht der Wunsch-Kandidat der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan. Bank habe keinem bestimmten Lager angehört, heißt es bei der »Tagesschau«. Er habe einen pragmatischen Kurs einschlagen und die Auseinandersetzungen zwischen den Flügeln ausgleichen wollen.

Aus seiner Partei austreten will Bank allerdings nicht, schreibt er. Er hoffe, dass »Die Linke nicht verloren ist und der nächste Bundesparteitag eine Kurskorrektur vornehmen kann«.

Noch am selben Tag äußerten sich die Linke-Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan zu Banks Entscheidung: »Wir bedauern den Rücktritt von Tobias Bank. Wir nehmen die Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis und danken ihm für das Engagement.«