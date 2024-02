Demokratiebahnhof: Ankerpunkt in Anklam in Gefahr

Auch Materia hat schon in Anklam gespielt: Der Demokratiebahnhof ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt und ein wichtiger Anlaufpunkt für Jugendliche. Foto: dpa/Stefan Sauer

Aus dem Demokratiebahnhof in Anklam schallt Technomusik bis hinaus auf den Bahnsteig. Im Gemeinschaftsraum des Jugend- und Kulturzentrums haben zwei Jugendliche eine riesige Soundbox auf Rädern neben dem Billardtisch aufgebaut, an dem sie eine Partie spielen. Einige Teenager haben sich in einer Sitzecke aus Sofas und Perserteppichen niedergelassen. Es wirkt wie ein ganz normaler Ferientag im offenen Jugendtreff. Ist es aber nicht.

Denn dieser Tag sollte eigentlich der letzte des Demokratiebahnhofs sein. Die Eigentümerin, die Grundstücks- und Wohnungswirtschafts-GmbH Anklam (GWA), hat dem Jugendzentrum zum 15. Februar gekündigt. Der Grund: Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat die Nutzung ab diesem Datum untersagt, weil das denkmalgeschützte Backsteingebäude in einem zu schlechten Zustand sei.

Für Tino Nicolai aus dem Vorstand des Vereins Demokratiebahnhof, Träger des Projekts, ist das unverständlich: »Es gibt ja schon einen Sanierungsplan. Wir waren eigentlich auf einem guten Weg«, sagt er und zeigt einen Flyer, in dem der Verein gemeinsam mit der GWA seine Renovierungspläne vorstellt und um Fördermittel bittet. Demnach belaufen sich die Kosten auf 4,5 Millionen Euro – sowohl für das Jugendzentrum als auch für die GWA ist das viel zu viel Geld.

Mehr als 160 000 Euro, die der Verein durch Spenden und Fördergelder gesammelt hat, wurden bereits investiert, unter anderem in Brandschutzmaßnahmen, neue Elektrik, Heizungen, Böden und Wände. Nicolai führt durch die Eingangshalle. Das Gebäude sei weit davon entfernt, baufällig zu sein. Es gebe keinen Grund, warum es jetzt plötzlich nicht mehr nutzbar sein sollte, meint er. Im Gegenteil: »Durch Leerstand würde sich der Zustand ja eher verschlechtern.«

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald pocht darauf, dass die Nutzung des Bahnhofsgebäudes als Jugendzentrum baurechtlich nie legitimiert gewesen sei. »Auf diesen Umstand hat die untere Bauaufsicht die Gebäudeeigentümerin längerfristig und bereits im Verlauf letzten Jahres hingewiesen«, teilt Landkreis-Sprecher Florian Stahlkopf auf nd-Anfrage mit. Als Frist zum Verlassen des Gebäudes seien erst das Jahresende 2023, dann »als nochmaliges Entgegenkommen« Ende Januar und schließlich der 15. Februar festgelegt worden.

Wie lange kann hier noch gekickert werden? Elisabeth Schmidt vom Jugendparlament Anklam und Sozialarbeiter Rico Vtelensky im Demokratiebahnhof. Foto: nd/Louisa Theresa Braun

Doch es mangelt offenbar an Kommunikation. So habe das Bauamt bislang immer nur mit der GWA Kontakt aufgenommen, die Informationen nicht weitergegeben habe, erklärt Nicolai. Offenbar wusste das Bauamt gar nicht, dass der Verein Demokratiebahnhof bereits seit vergangenem Jahr offizieller Mieter ist. Lange ging das Amt davon aus, dass der Pfadfinderbund das Jugendzentrum seit 2014 betreibt. Es sei auch nie jemand vor Ort gewesen, wundert sich Nicolai, der hätte feststellen können, dass der Brandschutz nicht mehr gewährleistet sei und damit »Leib und Leben von Kindern in Gefahr sind«. Feuerlöscher seien vorhanden, die Brandmelder gewartet, die Notausgänge beleuchtet. Merkwürdig ist außerdem, dass der Fahrkartenverkauf im selben Gebäude, für den dieselben Brandschutzbedingungen gelten, bleiben darf.

Während die Jugendlichen immer noch unbekümmert Billard spielen oder sich unterhalten, wirkt die Stimmung bei den ehrenamtlichen Beschäftigten und beiden Sozialarbeitern Rico Vtelensky und Dirk Stallbohm angespannt. In den nächsten Minuten will die GWA vorbeikommen, um die Schlüssel abzuholen. »Das behindert meine Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich hier weitermachen kann«, sagt Vtelensky. Eigentlich würde er gerne ein Frühlingsfest planen.

Alternative Räumlichkeiten zum Bahnhof gibt es nicht. Die GWA hat dem Verein zwar eine Wohnung in einem anderen Teil der Stadt angeboten, aber das kommt für den Demokratiebahnhof nicht infrage – nicht nur wegen des Namens. Die Nähe zum Bahnhof sei wegen der Erreichbarkeit wichtig, da einige Jugendliche auch aus Nachbarorten kämen. Im Schnitt seien es täglich 10 bis 15 junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Wenn man sie wirklich rauswerfen sollte, »dann stelle ich mich künftig vor den Bahnhof«, erklärt Vtelensky scherzhaft.

Auch Elisabeth Schmidt ist unglücklich über die Situation. Die 15-Jährige ist Vorsitzende des Jugendparlaments. »Hier kann man zusammenkommen und sein, wie man will«, sagt sie. Als Schlagzeugerin nutzt sie den Bandprobenraum im Bahnhof regelmäßig, und kürzlich habe sie in einem Workshop schweißen gelernt.

»Wir sind auch nach wie von dem Konzept überzeugt«, betont Nicolai. Der Demokratiebahnhof sei einer von wenigen Orten in der Gegend, die außerhalb von Schule für Jugendliche offen seien. Hier können Bands proben, es gibt eine funktionierende Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt, einen Gemeinschaftsgarten, das Jugendparlament sowie Workshops, Vorträge und Lesungen. Vtelensky berät und unterstützt die Jugendlichen auch bei ihren Problemen. Gerade habe er zum Beispiel erfahren, dass eine Person ihren Ausbildungsplatz verloren hat, und er versuche zu helfen.

Solche Orte seien wichtig, um die Bindung an die Region zu stärken, sagt Nicolai. Der Demokratiebahnhof ist ein Ankerpunkt. Bevor das Zentrum gegründet wurde, hätten viele der Jugendlichen »ihre Freizeit am Gleis verbracht«. Andere würden gleich nach der Schule woanders hinziehen. Und auch für ihn selbst sei das Ehrenamt im Verein ausschlaggebend gewesen, um in der Region zu bleiben.

Auch aus politischen Gründen spielt der Demokratiebahnhof eine wichtige Rolle. Die »Demokratie« wurde dem »Bahnhof« nicht ohne Grund vorangestellt: Anklam hat eine starke rechte Szene, und bei den letzten Bundestagswahlen gewann die AfD im umliegenden Wahlkreis 23 Prozent der Stimmen. Viele Jugendliche kämen zu Hause mit rechtem Gedankengut in Berührung. »Hier werden Alternativen aufgezeigt. Wir vermitteln Werte, sind ganz klar gegen Diskriminierung«, erklärt Nicolai. Auch für manche Geflüchtete sei das Jugendzentrum ein Anlaufpunkt.

Damit macht sich der Demokratiebahnhof in der Umgebung auch Feinde: Vor einigen Jahren griffen Rechtsextreme das Gebäude mit einem Molotowcocktail an, immer wieder würden Farbbeutel geworfen oder rechte Sticker verklebt. Eine Strategie der AfD sei es, die Jugendarbeit insgesamt infrage zu stellen, weil sie zu links sei, oder den Jugendlichen Vandalismus vorzuwerfen, wenn mal irgendwo Müll herumliege. Gerade deswegen sei es »ein fatales Zeichen, wenn Jugendarbeit verschwindet«, findet Nicolai.

So sieht das auch Johannes Hecht aus dem nahe gelegenen Ort Daberkow, der bei der zeitgleich zur EU-Wahl anstehenden Kreistagswahl im Sommer für Die Linke kandidiert. Der Demokratiebahnhof sei »eine der wenigen Institutionen in Vorpommern, die für Weltoffenheit stehen«, sagt er. Sollte das Jugendzentrum ausziehen müssen, sieht er kaum Chancen für eine Rückkehr, falls die AfD die Wahlen gewinnt. Hecht hat deshalb eine Demonstration in Anklam organisiert und eine Petition zum Erhalt des Demokratiebahnhofs gestartet. Bislang haben knapp 1200 Personen unterzeichnet.

Der Demokratiebahnhof hat nicht vor auszuziehen. »Wir halten die Kündigung für rechtswidrig«, erklärt Nicolai. Denn eigentlich liege die Kündigungsfrist im September 2025, und die GWA habe keinen Grund für eine außerordentliche Kündigung vorgelegt. Die Aufforderung zur Räumung hat der Verein per Anwalt zurückgewiesen. Bislang hat der Landkreis auch noch keine Nutzungsuntersagung ausgesprochen, »in der Hoffnung, dass Vermieter und Nutzer vor dem Hintergrund des erheblichen Risikos eine rechtskonforme und sichere Lösung zum Fortbestand des Demokratiebahnhofes finden«, wie Landkreis-Sprecher Stahlkopf erklärt.

Dennoch: Zum angekündigten Termin stehen die GWA-Geschäftsführer*innen Jens Kiel und Beatrix Wittmann-Stifft vor der Tür, Letztere ist zugleich stellvertretende Bürgermeisterin von Anklam. »Ich glaube, wir ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, das Projekt zu erhalten«, sagt Wittmann-Stifft zu Nicolai und den auf sie gerichteten Kameras der Presse. Die Kündigung richte sich in keiner Weise gegen den Verein, sondern diene der Vorsorge. »Aber wir zwingen Sie nicht auszuziehen«, erklärt sie. Die Schlüsselübergabe ist also abgesagt.

Nicolai bleibt skeptisch. Warum die GWA dann gleich gekündigt und nicht über eine Pausierung des Mietvertrags oder eine Teilnutzung bei gleichzeitiger Sanierung nachgedacht habe? Beides sei schwierig, sagt Kiel – außerdem fehlten zur Sanierung immer noch 4,5 Millionen Euro. Aber man könne ja eine Absichtserklärung vereinbaren, dass der Verein nach einer Renovierung wieder zurückkommen dürfe, schlägt Wittmann-Stifft vor.

Die Verantwortung für die Kosten delegiert sie auf höhere Ebene: »Wir brauchen Unterstützung. Das kann nicht Aufgabe des Vereins oder des Vermieters sein«, meint sie. Landes- oder Bundesregierung sollten einspringen. Erst am Vortag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) versichert, die Landesregierung unterstütze die Anstrengungen, dieses »sehr wichtige Projekt in der Region« fortzuführen, gleichzeitig aber auf die Zuständigkeit von Stadt und Kreis verwiesen. Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) hatte gegenüber dem NDR erklärt, eine Unterstützung aus dem Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg werde geprüft.

Zum Demokratiebahnhof kommt auch Anklams Bürgermeister Michael Galander (Initiative für Anklam) und erklärt sich solidarisch mit dem Projekt. Verärgert verweist er darauf, dass sämtliche Unterstützungsangebote anderer Politiker*innen bislang »Lippenbekenntnisse geblieben« seien. Zwar habe das Jugendzentrum in den vergangenen Jahren immer mal wieder Geld aus verschiedenen Töpfen bekommen, aber das sei eher »Symbolpolitik« gewesen. Das meiste hätten die Stadt und die GWA für den Demokratiebahnhof geleistet, betont er und kündigt an: »Jetzt wird hier halt illegal weitergemacht.«

Eine Lösung ist das natürlich nicht. Wie es weitergeht, ist unklar. »Demokratie ist nur so viel wert, wie man Geld hat«, sagt Dirk Stallbohm frustriert, als sich Bürgermeister und GWA-Geschäftsführung wieder verabschiedet haben. »Das ist peinlich, gerade bei der Nazi-Geschichte dieser Stadt«, findet der Sozialarbeiter des Demokratiebahnhofs.