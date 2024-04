Lang lebe das Pinocchio-Eis!

»Endlich hat mal jemand diesen Teller begriffen!«, ruft der Fotograf. Foto: Foto: Christian Metzler

Jetzt wird es endlich wieder warm, sagen die Leute, die Wetterprognosen studieren. Frühling in echt sozusagen, der April ist besiegt und zur Belohnung setzt man sich in ein Eiscafé und bestellt einen Pinocchio-Eis-Teller. Eigentlich ist er für Kinder gedacht, wie die Rutsche im Freibad, die auch Erwachsene benutzen: ein bisschen unpassend, aber teilweise toll. Über die Wirkung gibt es eine sehr unterhaltsame Studie, die der Fotograf Christian Metzler und der Schriftsteller Leonhard Hieronymi durchführten. Sie bekamen von Manfred Rothenberger, dem Chef des Starfruit-Verlags, 1000 Euro Etat und fuhren davon im Juni 2021 in der Pandemie neun Tage lang im BMW 2500 Kilometer durch Deutschland und testeten in 125 Eisdielen 91 Pinocchio-Eisbecher. Manche Läden können oder wollen ihn nicht mehr anbieten, weil die Kinder jetzt anderes verlangen würden, zum Beispiel das Biene-Maja-Eis. Wissen sie überhaupt noch, wer Pinocchio ist? Auf jeden Fall spüren sie die Macht des Zuckers, die in dieser Eis-Variation so geballt wie sonst nur selten angeboten wird.

Den besten Pinocchio gab es in der Gelateria Gioia in Friolzheim, zwischen Pforzheim und Stuttgart. »Endlich hat mal jemand diesen Teller begriffen!«, ruft Metzler aus. Der Inhaber serviert es persönlich. Er sagt, dieses Eis habe schon seit Jahren niemand mehr bei ihm bestellt. Es ist ein Kunstwerk für fünf Euro, begeistert zahlen sie das Doppelte. Ansonsten freuen sich die beiden, wenn sie bei ihren Proben unverhofft Fruchtstücke von Ananas oder Erdbeeren im Eis finden oder wenn das Vanille- durch Zitroneneis ersetzt wurde. Bald heißt der Teller für sie nur noch »Mostro«, italienisch für »Monster«. Es zu meistern, ist anspruchsvoll: »Niemand sonst macht das, was wir machen. Vielleicht hat noch nie jemand das gemacht, was wir gerade machen. Wir sind Pioniere, und das auf einem fragwürdigen Gebiet.« Sie sind tapfer. Denn dieses Eis sieht dich an. Es weiß, dass es gut schmeckt.

Leonhard Hieronymi / Christian Metzler: Mostro. Pinocchio-Eis in Deutschland. Starfruit, 192 S., geb., 25 €.