Rückkehr der Gewerkschaften?

Foto: privat, unsplash/nd [M]

Zahlreiche Streiks, erfolgreiche Lohnrunden und ein kleiner Mitgliederzuwachs – alles bestens bei den deutschen Gewerkschaften? nd-Autor Torsten Bewernitz fordert mehr politische Eindeutigkeit in der »Partei der Arbeit« gegen das Erstarken der Rechten.

Zur »Verteidigung der liberalen Demokratie« ruft die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, im Interview auf und unterstreicht in dem Zusammenhang die Bedeutung des Streikrechts. Dessen konservativen Geist kritisiert Gastautorin Theresa Tschenker in ihrem Beitrag. Und Verdi-Gewerkschafter Bernd Riexinger fordert, die Arbeitszeitverkürzung in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Kämpfe zu stellen.

»nd.DieWoche« vom 27. und 28. April 2024 blickt auf den anstehenden 1. Mai, Arbeitskämpfe, Streikrecht und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht.