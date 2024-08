Cemex Rüdersdorf: Eine Taskforce und CCS für Klimaneutralität

Ministerpräsident Woidke (links) und der mexikanische Botschafter Francisco Quiroga (rechts) im Zementwerk Rüdersdorf Foto: nd/Christian Lelek

Rüdersdorf. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) setzt im Bestreben, Brandenburgs Wirtschaft klimaneutral umzubauen, auch auf die umstrittene CCS-Technologie. Mit Carbon Capture and Storage wird das Abscheiden und Speichern von Kohlenstoffdioxid bezeichnet. »Das Land Brandenburg ist nicht gegen CCS«, sagt Woidke am Rande eines Treffens mit dem mexikanischen Botschafter im Zementwerk von Rüdersdorf (Märkisch-Oderland). Allerdings ließe die bundesdeutsche Gesetzeslage die Nutzung gegenwärtig nicht zu. Entsprechend müssten andere Wege gefunden werden, eingefangenes CO 2 zu lagern, um die Zementproduktion so emissionsfrei wie möglich zu bekommen. Im Nachbarland Polen beispielsweise würde abgeschiedenes CO 2 im Boden verpresst.

Das Zementwerk Rüdersdorf will bis 2030 CO 2 -neutral produzieren. Um den Weg dahin zu ebnen, hat der Ministerpräsident am Donnerstag angekündigt, eine Task-Force einzusetzen. Wie zuvor bei Tesla und der PCK-Raffinerie in Schwedt sollen darin alle Entscheidungsebenen zusammenkommen, um die Zementproduktion CO 2 -frei zu bekommen. »Wir wollen Klimaneutralität und Wirtschaftskraft miteinander verbinden.«

Der mexikanische Baustoff-Konzern Cemex, der die Zementfabrik in Rüdersdorf betreibt, hat ein großes Interesse am Einsatz von CCS. Die Zementindustrie ist für etwa acht Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich. Der Großteil der Emissionen entsteht durch Verbrennung von Kalkstein bei der Zementherstellung. Dieser Vorgang lässt sich bisher nicht substituieren. Man spricht daher auch von prozessbedingten Emissionen.

»Wir wollen Klimaneutralität und Wirtschaftskraft miteinander verbinden.« Dietmar Woidke (SPD) Ministerpräsident

Das Cemex-Werk in Rüdersdorf stoße jährlich 1,2 Millionen Tonnen CO 2 aus. Durch die Umgestaltung von Prozessen ließe sich der Wert in Rüdersdorf auf 800 000 Tonnen reduzieren, hatte Rüdiger Kuhn, der Vorstandvorsitzende von Cemex Deutschland, 2023 gesagt. Der Rest müsse Kuhn zufolge abgeschieden werden. Das sei technisch kein Problem, allerdings fehle bisher eine Lösung, was mit dem abgeschiedenen CO 2 geschehen solle, wenn es bisher nicht im Boden gespeichert werden kann.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Umwelt plant mit einem Gesetzesentwurf im Rahmen des Industriepakets, die Offshore-Speicherung (also im Meeresboden) von CO 2 für schwer oder nicht vermeidbare Emissionen zu erlauben. Ebenso sollen die Länder selbst entscheiden können, ob sie CO 2 auch auf dem Land (Onshore) speichern wollen.

Muckefuck: morgens, ungefiltert, links nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik – aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin – ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.

Dazu werden verschiedene Wege zur CO 2 -Reduktion bereits erprobt und eingesetzt. Mit einer speziellen Trocknungsanlage sollen Abfälle getrocknet werden, die dann als alternative Brennstoffe den sich drehenden röhrenförmigen Ofen befeuern sollen. Zudem werde bereits aus anfallender Abwärme Strom gewonnen.

Langfristig ist für Woidke auch die Herstellung von E-Kerosin denkbar. Dieser CO 2 -neutrale Flugtreibstoff könne mit abgeschiedenem CO 2 in Verbindung mit Wasserstoff produziert werden. Dazu wird aber noch die entsprechende Infrastruktur benötigt.

Cemex-Vorstand Kuhn zufolge belaufen sich die Investitionen in die Klimaneutralität allein für Rüdersdorf auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Es könnte durchaus sein, dass die aufwendige Transformation der Branche die Baustoffe erheblich verteuert.