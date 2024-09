Campino: Der Anti-Anti-Punk

Foto: Foto:

Wann Punk gestorben ist, weiß niemand wirklich. Wahrscheinlich schon 1977 mit dem kommerziellen Erfolg der Sex Pistols. Da gab es Die Toten Hosen noch nicht mal. Dass also Sänger Campino heute nicht mehr Punk ist, wie ihm allerorten vorgeworfen wird, kann man ihm also streng genommen gar nicht anlasten.

Doch nun soll es für ihn und die Band auch noch den Staatspreis Nordrhein-Westphalens geben, überreicht vom Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der Gipfel der Angepasstheit! Doch was soll Wüst auch annehmen von Deutschlands einst bekanntestem Wehrdienstverweigerer, der das heute »wahrscheinlich nicht mehr tun« würde? Schmerzen in den Ohren richtiger Punks dürfte auch die Würdigung vonseiten des CDU-Politikers kommen, der wissen will, dass niemand den deutschen Punkrock so geprägt habe wie die Hosen.

Nun war Campino selbst nie nihilistisch wie Sid Vicious oder revolutionär wie Joe Strummer. Ob er den britischen Royals als junger Bühnengröler in den 80ern aber nicht doch in die Suppe gerotzt hätte? Man weiß es nicht. Vergangenes Jahr jedenfalls verbeugte er sich brav im Frack vor Prince Charles und Familie beim Bankett. Leute, die die Sex Pistole noch als »Fascist Regime« bezeichneten. Campino hat jedenfalls schon lange keine Berührungsängste mit dem Establishment mehr. Vielleicht ist das auch nötig für sein bürgerliches Engagement für soziale Belange, gegen Armut und Rechtsextremismus. Haltungswandel statt Systemwandel also.

Vielleicht ist es aber auch gerade Punk, wenn man es schafft, dass sich die ganze Nation seit 20 Jahren darüber fetzt, ob Campino denn überhaupt noch Punk ist.