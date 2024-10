Ungarn wird übergriffig

Die antifaschistische Politikerin Ilaria Salis von der sitzt seit Juni 2024 für die italienische Partei »Alleanza Verdi e Sinistra« der Fraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament, nachdem sie zuvor 16 Monate in Budapest inhaftiert war. Nun verlangt Ungarn die Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität. Foto: Christoph Hardt

Die rechtsextreme ungarische Regierung macht auch vor Parlamentariern nicht halt, wenn sie politische Gegner ausschalten will. Mit deutscher Amtshilfe wurde den ungarischen Behörden die Antifa-Aktivistin Maja T. ausgeliefert. Die deutsche Bundesregierung legt die Hände in den Schoß – wohl wissend, dass die Rechte von Angeklagten vor ungarischen Gerichten nicht garantiert sind.

Wenn Menschen in Handschellen vor den Richter kommen, müssten alle Alarmglocken klingen. So erging es der italienischen Antifaschistin Ilaria Salis, die im Juni freikam, nachdem sie ins Europaparlament gewählt worden war. Jetzt fordert die ungarische Regierung, ihre Immunität aufzuheben.

Der ungarische Staat legt einen unversöhnlichen Verfolgungswillen an den Tag, um all derer habhaft zu werden, die gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten in Budapest protestieren. Wahrer Rechtsbrecher ist Ungarn, das europäisches Recht ignoriert und Strafgefangene Bedingungen aussetzt, die einem Rechtsstaat widersprechen. Auf Ilaria Salis, wie auf andere Angeklagte im Antifa-Komplex, wartet in Budapest kein faires Verfahren. Das ist sicher.

Unsicher ist, was aus dem Antrag zur Aufhebung der Immunität wird. Der muss zunächst in eine Kommission, bevor er ins Plenum des Europaparlaments kommt. Entscheidend dürfte die Frage sein, wie sich rechte und konservative Parteien dazu stellen. Daran wird man auch ablesen können, ob ein Europa nationaltrunkener Chauvinisten entsteht oder ein demokratisches Europa, das die Rechte seiner Menschen garantiert und offen ist für Neu-Europäer.