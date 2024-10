S-Bahn mit leichter Besserung

Staatsbesuche, aber auch marode Infrastruktur führen bei der S-Bahn zu Zugausfällen Foto: dpa/Fabian Sommer

»Die Betriebsqualität ist weiterhin unbefriedigend«, räumt Peter Buchner, Chef der DB-Tochter S-Bahn Berlin GmbH, gleich zu Beginn ein. Von Januar bis September 2024 waren 6,1 Prozent aller Züge im Berliner S-Bahn-Netz mindestens vier Minuten verspätet. Eine leichte Verbesserung zu 2023, als im Gesamtjahr 6,4 Prozent der Fahrten verspätet waren. »Dass wir besser sind, sehen Sie vor allem zum Jahresbeginn, wo wir viel besser gestartet sind als im letzten Jahr«, sagt Buchner.

Doch wirklich zufrieden ist er mit dem Ergebnis trotz »verstärkter Anstrengungen« nicht. Das »Top-Fokus-Thema« seien allerdings die Zugausfälle. Die S-Bahn ist weit vom Ziel entfernt, dass maximal zwei Prozent der Fahrten ausfallen. Im laufenden Jahr betraf das bis September 4,19 Prozent aller Fahrten, eine hauchdünne Verbesserung gegenüber dem Gesamtjahr 2023, als – Streiks herausgerechnet – der Wert bei 4,25 Prozent lag.

Besonders in Erinnerung sind die großräumigen präventiven Angebotsreduzierungen anlässlich diverser Staatsbesuche der höchsten Sicherheitsklasse. »Dann müssen wir das Angebot reduzieren, damit wir, wenn gesperrt wird, keine Züge auf der freien Strecke stehen haben und auch keine Riesenlücken im Angebot«, erläutert Buchner. »Denn die Fahrdienstleiter können nur ungefähr die Hälfte der regulären Züge von Hand disponieren.«

Das Dauerärgernis sind jedoch die vielen kurzfristigen Infrastrukturmängel, die zu Einschränkungen führen. Diese Woche war das zum Beispiel am Schotterbett in Halensee an der Ringbahn der Fall. Und Bauarbeiten für den neuen Regionalbahnhof Köpenick hatten kürzlich die S-Bahn-Gleise verrutschen lassen, Züge konnten nur noch alle 20 Minuten verkehren. Im Tunnel am Potsdamer Platz sorgten Gleismängel im September auch für spürbare Einschränkungen. Dazu kommen noch die immer wieder verübten Brandanschläge auf Kabelkanäle, wie zuletzt im August.

Auch die zahlreichen regulären Baustellen im Netz sind weder für die Fahrgäste noch die S-Bahn eine Freude. Jahr für Jahr fallen momentan rund 1,8 Millionen der 33 Millionen Kilometer Zugfahrten im Fahrgasteinsatz deswegen aus. »Das sind ungefähr fünf Prozent. Das ist schon heftig«, sagt Buchner. Als er 2009 seinen Post als S-Bahnchef antrat, fielen baubedingt nur etwa 850 000 Kilometer aus, erinnert er sich. Für die S-Bahn bedeutet es mehr Aufwand für weniger bezahlte Kilometer, gerade wenn auch noch Werkstätten vom Netz abgeschnitten sind.

Für Gleise, Bahnhöfe, Signale und Stellwerke ist allerdings die Konzern-Infrastrukturtochter DB Infrago zuständig, die S-Bahn muss mit deren Entscheidungen umgehen – bei begrenzter Mitsprache.

Deutlich erfreuter ist Peter Buchner, wenn er auf die eigenen Beschäftigten zu sprechen kommt. Seit Jahren bemüht sich die S-Bahn mit großem Aufwand darum, ausreichend Fahrpersonal zu haben – bisher mit Erfolg. Die Ausbildungskapazität für Triebfahrzeugführer ist noch einmal leicht von 240 auf 250 pro Jahr gesteigert worden, »um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein«, wie Buchner sagt.

»Wir kriegen die Kandidaten nicht mehr wie früher vom Arbeitsamt, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Berufen zu uns wechseln«, so der S-Bahn-Chef. »Besonders gerne« nehme man Menschen aus der Gastronomie, »die mit Menschen umgehen können und die bisher einen Arbeitgeber hatten, wo sie nie wussten, an welchem Tag, zu welcher Zeit sie arbeiten müssen«.

Mit vielen kleinen und größeren Maßnahmen arbeitet die S-Bahn daran, die Verfügbarkeit des Wagenparks zu erhöhen. Bei den bis zu 30 Jahre alten 1000 Wagen der Baureihe 481 müssen zum Beispiel brüchig gewordene Kabel getauscht werden. Bei den 382 maximal vier Jahre alten Wagen der Baureihe 483/484 sorgen Probleme mit den Türen für zu viele Ausfälle. Dass deren Ausfallquote sich kaum von jener der Altfahrzeuge unterscheide, sei zwar »für unsere Werkstätten sehr schmeichelhaft«, aber für Neufahrzeuge nicht zufriedenstellend, so Buchner.

»Kein Fahrzeug muss bei uns wegen fehlender Ersatzteile in der Werkstatt bleiben«, hebt der S-Bahnchef hervor. Durchaus bemerkenswert in einer von großen Lieferengpässen geprägten Zeit. Inzwischen habe man Teile für 70 Millionen Euro auf Lager.

Bis Jahresende sollen auch alle noch verbleibenden 130 Wagen der noch unter Regie der BVG zu West-Berliner Zeiten entwickelten ältesten Baureihe 480 mit der aktuellen Signaltechnik ausgerüstet sein. Eigentlich sollen die derzeit bis zu 34 Jahre alten Fahrzeuge bis Ende des Jahrzehnts auf das Abstellgleis rollen. Es sei unklar, ob sie darüber hinaus einsatzfähig zu halten sind.

»Deswegen ist es wichtig, dass auf absehbare Zeit hier eine Entscheidung getroffen wird zu einem Neubaufahrzeug«, sagt Buchner. Damit spricht er das nun seit über vier Jahren laufende Vergabeverfahren für Neufahrzeuge und Betrieb auf zwei Dritteln des S-Bahn-Netzes an. Geplant waren zwei Jahre Verfahrensdauer. Doch jüngst ist der Abgabetermin für die verbindlichen Angebote zum wiederholten Male verschoben worden – nun vom 8. Oktober auf den 11. November.

Dem Vernehmen nach bewerben sich nur noch der französische Bahntechnikkonzern Alstom als Fahrzeuglieferant und ein Konsortium aus Siemens und Stadler Rail zusammen mit der S-Bahn Berlin GmbH um Betrieb und Neufahrzeuge.

Diese Verlegung sei »auf Bitten der Bieter« erfolgt, heißt es von Petra Nelken, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Das scheint eine eher mutige Interpretation des Sachverhalts zu sein. Denn aus gut informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass zum ursprünglichen Termin weder alle Bieterfragen komplett beantwortet noch die vom Ausschreibenden zur Verfügung gestellten Angebotsunterlagen fehlerfrei waren.

Verkehrsstaatssekretär Johannes Wieczorek (CDU) berichtete kürzlich im Hauptausschuss, dass der Zuschlag den erfolgreichen Bietern Anfang 2025 erteilt werden soll. Im Teilnetz Stadtbahn soll demnach im September 2030 der Betrieb aufgenommen werden, zwei Monate später auf dem Teilnetz Nord-Süd.

Selbst wenn es irgendwann einen Zuschlag für einen Bieter geben sollte, droht danach ein weiteres langwieriges juristisches Verfahren. Die Vorsitzende Richterin Cornelia Holldorf gab bei der Verhandlung der Klage von Alstom im Februar 2024 deutliche Hinweise, dass es noch Punkte gebe, die nach Erteilung eines Zuschlags in einem neuen Prozess zu verhandeln sein könnten. Kern des Problems bei der Vergabe ist, dass der politische Kompromiss, den Grüne einerseits sowie SPD und Linke andererseits schlossen, um eigentlich unvereinbare Positionen zu einen, in der juristischen Realität des Verfahrens kaum umsetzbar sind.

