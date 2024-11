Russische Duma: Patriarchal aus Prinzip

Frisch vermähltes Paar vor dem Gebäude der Staatsduma in Moskau: Alles, was nicht ins Schema der traditionellen Familie passt, sehen die dort tätigen Abgeordneten mehrheitlich als Gift für das Volk an und halten mit repressiven Gesetzen dagegen Foto: AFP/Natalia Kolesnikova

Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine! Der Slogan der feministischen Bewegung der 70er Jahre ist eine Ansage gegenüber allen Bestrebungen, Körper und Denken von Frauen zu kontrollieren. Doch obwohl Frauen mit der »Kinderfrage« heute selbstbewusster umgehen als damals: Mit teils aggressiv geäußerten Erwartungen des persönlichen Umfelds und der Gesellschaft sind sie hier wie anderswo, zum Beispiel in Russland, bis heute konfrontiert. Es gehört immer noch viel Kraft und Selbstsicherheit dazu, offen zu sagen, wenn man sich bewusst gegen Kinder entschieden hat. Andererseits beschließen viele eben einfach still und ohne viel Aufhebens, ob und wie viele Babys sie in die Welt setzen. Gefahren wie Kriege und Klimakrise, vor allem aber wirtschaftliche Gründe spielen dabei eine wesentliche Rolle. Daran werden auch übergriffige Gesetze wie jenes Verbot der »Propaganda« für ein Leben ohne Kinder nichts ändern, das diese Woche von der russischen Duma in zweiter und dritter Lesung verabschiedet wurde. Den Bevölkerungsrückgang werden die Abgeordneten so nicht aufhalten.

Aber sie haben gerade Frauen mal eben den Mund verboten. Und Verlage, Filmemacher, Vereine, die Frauen unterstützen, müssen zusätzliche Repressalien fürchten, denn das Gesetz sieht drakonische Geldstrafen vor. Es verschlechtert die gesellschaftliche Position von Frauen weiter, die seit Jahrzehnten die großen Verliererinnen der Entwicklung in der Russischen Föderation sind. Wobei sich viele von ihnen, das gehört zur Wahrheit, aktiv an der Reproduktion patriarchaler Verhältnisse beteiligen.