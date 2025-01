Achte auf die Qualität der Solidarität!

Du bist wie Shirin David: sensibel, aber unaufhaltbar. Foto: DOA/Jörg Carstensen

Das neue Jahr wird ein Jahr des politischen Aufbruchs. Warum? Pluto im Wassermann bricht alte Machtstrukturen auf, Uranus im Stier fordert uns heraus, mutig neue Wege zu gehen, und Saturn in den Fischen bringt emotionale Tiefe in unsere Kämpfe für Gerechtigkeit. Die Bundestagswahl im Februar setzt einen Fokus auf mehr Feminismus, die Themen Flucht und Migration sowie soziale Gerechtigkeit – alles Themen, die nicht nur in deinem Aktivismus, sondern auch in deinem persönlichen Leben präsent sein werden.

Unglaublich? Aber so steht es in den Sternen geschrieben! Dieses Horoskop ist ein queerfeministischer Leitfaden durch das Jahr, inspiriert von den Tracks und der Haltung einiger Künstler*innen, die man auch 2025 hören kann.

Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

Saturn, dein Herrscherplanet, fordert dich 2025 auf, Strukturen zu schaffen, die nachhaltig sind. Du bist wie Sookee: organisiert, strategisch und immer mit einem Blick auf das große Ganze. Dein Engagement für soziale Gerechtigkeit – sei es in der Unterstützung von Geflüchteten oder im Feminismus – wird anderen Halt geben. Aber lass dich nicht von deinem Perfektionismus bremsen. Veränderung ist ein Prozess, kein Endpunkt. Vergiss dabei nicht, ab und zu auch Spaß zu haben.

Wassermann (20. Januar – 18. Februar)

Pluto in deinem Zeichen macht 2025 zu einem Jahr des radikalen Wandels. Du bist wie Ebow: rebellisch, unkonventionell und mit einem klaren Fokus auf Kollektivität. Ob in feministischen Kämpfen, im Einsatz für Marginalisierte oder in der Organisation von Protesten – deine Vision von einer gerechteren Welt wird viele inspirieren. Doch denk daran, dass du nicht alles allein tragen musst. Lass dich unterstützen von deinen Leuten und bleib flexibel.

Fische (19. Februar – 20. März)

2025 wird dein Jahr der Selbstermächtigung. Du bist wie Shirin David: sensibel, aber unaufhaltbar und bereit, neue Wege zu gehen. Dein Engagement für queere Sichtbarkeit und soziale Gerechtigkeit wird von deiner Fähigkeit getragen, Empathie in Aktion zu verwandeln. Doch denk daran, dass Empathie keine Einbahnstraße ist. Lerne, auch für dich selbst einzustehen.

Widder (21. März – 19. April)

Das neue Jahr gibt dir die Energie eines Apsilon-Tracks: kraftvoll, direkt und kompromisslos. Mars, dein Herrscherplanet, sorgt dafür, dass du in politischen Kämpfen immer an vorderster Front bist. Doch lass dich nicht zu sehr von deiner Wut treiben – sie ist ein Motor, aber keine unerschöpfliche Ressource. Dein Mantra kommt von Nura: »Selbstfürsorge ist radikal.« Lerne, deine Energie gut einzuteilen.

Stier (20. April – 20. Mai)

Uranus in deinem Zeichen fordert dich weiterhin heraus, alte Muster zu hinterfragen – ob in deinen Beziehungen, deiner politischen Haltung oder deinem Alltag. 2025 wird ein Jahr, in dem du lernst, Komfortzonen zu verlassen, ohne dich selbst zu verlieren. Versuche da offener zu sein. Sei wie Megaloh: stark, aber geerdet. Du wirst in feministischen und antirassistischen Kämpfen ein Fels in der Brandung sein. Deine Ausdauer und Geduld werden anderen Hoffnung geben.

Zwilling (21. Mai – 20. Juni)

Zwilling, dein Geist ist 2025 so wach wie die Lyrics von Haiyti: clever, vielseitig und manchmal chaotisch. Pluto im Wassermann inspiriert dich, neue Netzwerke aufzubauen, während Saturn in den Fischen verlangt, dass du deinen Visionen Substanz und Nachhaltigkeit verleihst. Dein Engagement in politischen Bewegungen wird davon profitieren, dass du nicht alles allein machen willst. Erinnere dich an Sookee: »Solidarität ist nicht verhandelbar – sie ist unser Fundament.« Achte dabei auch stets auf die Qualität der Solidarität.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

Der Planet Saturn in den Fischen macht 2025 zu einem Jahr der Care-Revolution. Du bist wie Joy Denalane: tiefgründig, einfühlsam und getragen von der Kraft deiner Community. Dein Einsatz für soziale Gerechtigkeit wird für viele zum Rettungsanker. Aber denk daran, dass auch du Grenzen hast. Wie Shirin David zeigt: Es ist okay zu strahlen, ohne sich für andere aufzuopfern. Teile deine Kraft also gut ein und denke dabei auch immer an dich.

Löwe (23. Juli – 22. August)

Pluto im Wassermann fordert dich auf, Macht zu teilen und Solidarität neu zu denken. Du bist 2025 das strahlende Zentrum jeder Bewegung, ob im Kampf gegen soziale Ungleichheit oder für queere Sichtbarkeit. Doch denk daran, dass wahre Stärke in der Gemeinschaft liegt. Lass dich von Eunique inspirieren: »Zeig dich, aber lass andere nicht im Schatten stehen.« Dein Mut wird Menschen inspirieren, sich dir anzuschließen. Du kannst eine Bewegung mit anführen, verlasse dich dabei auf deine Community.

Jungfrau (23. August – 22. September)

Das neue Jahr fordert dich auf, loszulassen, was nicht mehr funktioniert – ob es alte Strategien, Strukturen oder sogar Beziehungen sind. Du bist wie Yassin: analytisch und reflektiert, aber immer bereit, neue Wege zu gehen. 2025 wirst du lernen, dass Perfektionismus nicht das Ziel ist. Ob du solidarische Netzwerke aufbaust oder dich für faire Asylverfahren einsetzt: Deine Fähigkeit, Strukturen zu schaffen, wird entscheidend sein.

Waage (23. September – 22. Oktober)

Bei dir heißt es: Pluto im Wassermann verleiht dir 2025 die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Du bist wie Luciano: charismatisch, aber mit einer klaren Botschaft. Dein Engagement für soziale Gerechtigkeit und politische Kämpfe wird von deiner Fähigkeit getragen, Brücken zu bauen. Aber pass auf, dich nicht zu sehr an die Erwartungen anderer anzupassen. Lerne, auch Nein zu sagen – für dich und für die Bewegung.

Skorpion (23. Oktober – 21. November)

2025 verleiht dir die Energie, tief in Strukturen einzutauchen und sie von innen heraus zu verändern. Du bist wie Haftbefehl: furchtlos und direkt, mit einer klaren Vision von Gerechtigkeit. Dein Engagement für Geflüchtete oder in politischen Kämpfen wird von deiner Fähigkeit getragen, unerschrocken für das Richtige einzustehen. Doch achte darauf, deine Energie nicht zu sehr in Konflikten zu verbrennen.

Schütze (22. November – 21. Dezember)

Bei dir ist Jupiter im Stier und fordert dich 2025 auf, deine großen Träume in die Realität umzusetzen. Du bist wie Ezhel: visionär, rebellisch und bereit, neue Wege zu gehen. Ob du in deiner Community aktiv wirst oder gegen rechte Hetze einstehst – deine Abenteuerlust wird dich in Räume führen, in denen echte Veränderung möglich ist. Aber denk daran: Solidarität beginnt im Kleinen und hat das Potenzial, mit dir zu wachsen.

Alles klar?

2025 steht im Zeichen von radikaler Solidarität, queerfeministischer Kämpfe und der Forderung nach Gerechtigkeit – in der Politik und im Alltag. Mit der richtigen Musik in der Playlist und unseren Genoss*innen können wir gemeinsam die Zukunft gestalten.