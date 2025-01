Kolumbien: Petros Friedensplan steckt fest

Unfriedliche Aussichten: Ein Mitglied der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) macht am 26. Oktober 2023 in der Nähe des Flusses Baudo in der Provinz Choco, Kolumbien, eine Pause. Im Januar 2025 hat Präsident Gustavo Petro zuerst die Friedensgespräche abgebrochen und jetzt der ELN den Krieg erklärt.

Foto: AFP/Daniel Muñoz