Drohbriefe der »Sturmfront Schleswig-Holstein«

Diesen Drohbrief, unterzeichnet mit »Sturmfront Schleswig-Holstein«, erhielt der Itzehoer Probst Steffen Paar. Foto: Facebook/Steffen Paar

In Schleswig-Holstein sind mehrere Drohschreiben aufgetaucht, die darauf schließen lassen, dass sie aus der rechtsextremen Szene stammen. Als Adressaten wurden der Itzehoer Propst Steffen Paar, die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli, der Fraktionschef der Grünen im Kieler Landtag Lasse Petersdotter sowie der NDR als Sendeanstalt ausgemacht. Alle Betroffenen haben Strafanzeige gestellt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Pamphlete wurden mit »Sturmfront Schleswig-Holstein« unterzeichnet – eine dem Verfassungsschutz bislang unbekannte Gruppierung. Dazu wurde das Logo der rechtsnationalen früheren Landvolkbewegung gestellt. Die Urheber der Schreiben bezeichnen sich als patriotischen Untergrund der AfD »mit Unterstützung der Bauernschaft«. Die AfD weist auf Nachfrage jeden Zusammenhang mit den Verfassern der Briefe zurück.

In dem Brief an Paar heißt es: »Wir werden des Volkes Stimme Gehör verschaffen und die Kirche in ihre Schranken weisen.« Außerdem soll mit drohendem Duktus offenbar für Einschüchterung des zivilgesellschaftlichen Engagements und sozialen Handelns durch den homosexuellen Propst sorgen. In dem Drohbrief, den Paars Partner veröffentlicht hat, ist zu lesen: »Denken Sie immer daran: Wir wissen wo sie wohnen und kennen ihren Partner.« Paar reagierte jetzt in Form einer unmissverständlichen Stellungnahme auf der Homepage seiner Kirchengemeinde: »Wir halten zusammen und lassen uns nicht einschüchtern.«

Für den weltoffen und queer lebenden Paar, der Anfeindungen von Neonazis bereits an seiner vorhergehenden Wirkungsstätte in Sülfeld (Kreis Segeberg) kennengelernt hatte, stellt das aktuelle Drohschreiben eine neue Dimension der Einschüchterung dar, von der er sich nach eigenen Worten jedoch nicht beeindrucken lässt. In Sülfeld stellte sich Paar gegen eine selbst ernannte Gruppe namens »Aryan Circle«, die über einen längeren Zeitraum den 3000-Einwohner-Ort sowie mehrere benachbarte Gemeinden terrorisierte.

Vor zwei Jahren übernahm Paar die Schirmherrschaft für einen friedlichen und bunten CSD-Umzug in der Kleinstadt Kellinghusen, die zu dem für ihn zuständigen Kirchenkreis gehört. Auch deswegen wird der Propst in der Öffentlichkeit und von konservativen Kirchenvertretern bis heute angefeindet. Am Samstag (15.2.) gehört Paar zu den Redner*innen, die in Itzehoe auf einer Demonstration zur Stärkung der Demokratie sprechen soll.

Die Landvolkbewegung, mit der in den Drohschreiben ebenfalls kokettiert wird, war ein vornehmlich von Bauern militant ausgerichteter Zusammenschluss in den späten 1920er Jahren, die sich völkisch und antisemitisch positionierten und mit einem Steuerboykott auflehnten. Viele Landvolk-Aktivisten wechselten im Dritten Reich zur NSDAP. 2020 tauchte das damalige Symbol der Landvolkbewegung bei Bauernprotesten in Schleswig-Holstein wieder auf. Das hatte darauf schnell den Vorwurf der Geschichtsvergessenheit zur Folge.