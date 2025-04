Musikalische Sommerreise in die Arktis

Foto: dpa/Georg Wendt

Wie angenehm ist es, sich an einem heißen Sommertag den Wind um die Nase wehen zu lassen. Vielleicht ja bei einem Bummel entlang der Alster in Hamburg. Oder bei arktischen Klängen in der wohl temperierten Elbphilharmonie.

Beides können Sie haben, wenn Sie mich vom 19. bis 21. August nach Hamburg begleiten. Nach einer entspannten Anreise mit dem Bus werden wir in unserem Hotel einchecken und dann die Speicherstadt erkunden, die zum Unesco-Welterbe gehört. 1883 erbaut, ist sie der weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex. Die Häuser sind auf Eichenpfählen gebaut und das Viertel ist durchzogen von den sogenannten Fleeten – Kanälen, die je nach Gezeitenstand geflutet sind und dann auch mit dem Schiff befahren werden können.

In der Speicherstadt treffen wir uns mit Kaffeeverleserinnen. Die »Miedjes«, wie die Hamburger sie nannten, mussten hier einst täglich bis zu zwölf Stunden unter härtesten Bedingungen arbeiten. Irgendwann hatten sie diese Ausbeutung satt und gingen als erste Hafenarbeiter auf die Barrikaden. Davon und von vielen Geschichten und Anekdoten, die sich um den Warenumschlag in der Speicherstadt ranken, werden sie erzählen. Der unterhaltsame Spaziergang lässt die Geschichte lebendig werden, und Sie werden das beliebteste Getränk der Deutschen hinterher aus einem ganz anderen Blickwinkel genießen. Denn immerhin trinkt jeder Deutsche jährlich eine gut gefüllte Badewanne davon. Die Hamburger »Miedjes« haben vor 200 Jahren dazu beigetragen, den Muntermacher in die Läden und damit in die Kaffeepötte zu bringen.

Nach so viel Geschichte wird es für uns Zeit zum Abendessen in einem gemütlichen Restaurant. Vielleicht genießen Sie ja zum Abschluss einen Espresso in Gedanken an die mutigen Hamburger Kaffeeverleserinnen.

Nach dem Frühstückskaffee starten wir am nächsten Morgen zu einer Rundfahrt durch die Hansestadt. Unterwegs besuchen wir eines der neuen Wahrzeichen der Elbmetropole, die Aussichtsterrasse des Grünen Bunkers. Der ehemalige Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg, der heute als ein Symbol für nachhaltige Stadtentwicklung steht, bietet nicht nur eine faszinierende Architektur, sondern auch einen der beeindruckendsten Panoramablicke über die Hansestadt. Von der Aussichtsplattform haben Sie einen 360-Grad-Blick über Hamburgs berühmte Sehenswürdigkeiten. Der Hafen mit seinen riesigen Containerschiffen, die Elbphilharmonie, der Michel und sogar die Kräne der Werften – all das liegt uns zu Füßen. Bei klarer Sicht kann man bis weit über die Stadtgrenzen hinaus blicken. Wir treffen einen Mitarbeiter der Gedenkstätte, der uns die Besonderheiten des Bunker und dessen Geschichte näher bringen wird.

Am Nachmittag bleibt Zeit, Hamburg nach eigenem Gusto unter die Füße zu nehmen, bevor wir uns nach einem frühen Abendessen in einem Fischrestaurant auf den Weg zur Elbphilharmonie machen. Die Reise zum musikalischen Hochgenuss beginnt bereits mit der Fahrt auf der längsten freitragenden Rolltreppe Europas, die den Besucher sanft in die Höhe trägt. Durch die geschwungenen Gänge mit ihren wellenförmigen Wänden gelangt man schließlich in den großen Konzertsaal – das Herzstück der »Elphi«.

Hier werden wir die musikalische Magie des Polarkreises erleben. Die norwegische Violinistin Eldbjørg Hemsing hat diese faszinierende Landschaft mit dem Arctic Philharmonic, dem nördlichsten Profiorchester der Welt, mit dem Album und Konzertprogramm »Arctic« in Musik gegossen. Nordische Klassiker wie Grieg oder Rautavaara erklingen ebenso wie eigens geschriebene Werke von Filmkomponisten wie Frode Fjellheim (Titelsong »Frozen«) oder Jacob Shea (»Planet Earth II«). Eldbjørg Hemsing nennt das Programm eine »Filmmusik für den Konzertsaal oder einen Soundtrack für eine innere Reise«. Die Geigerin möchte ihrer norwegischen Heimat eine Stimme geben: »Die Arktis wird oft als ein schroffer, unbewohnbarer Ort verkannt, dabei handelt es sich um eine Region von einmaliger Schönheit und voller Leben, die auf faszinierende Weise illustriert, wie alles in fragilen Kreisläufen zusammenhängt. Ich möchte mit diesem Projekt den Menschen zeigen, wie großartig und schützenswert diese Landschaft ist und auf die Bedrohung durch den Klimawandel hinweisen, die Auswirkung auf uns alle hat.« Begleitet wird Hemsing vom Arctic Philharmonic, das in den norwegischen Städten Bodø und Tromsø beheimatet ist und sich ebenfalls vor allem der norwegischen und nordischen Traditionen verschrieben hat. »Arctic« greift auch Liedtraditionen der indigenen Samen auf, die seit Jahrhunderten durch die Landschaften am Polarkreis ziehen. Effektvolle Beleuchtung vervollständigt das Konzert zu einem Kurztrip in die Welt von Polarnacht und Polartag.

Am nächsten Morgen besteigen wir ein Schiff und schippern einmal um die Außenalster, von wo aus wir den Blick auf Hamburgs Sehenswürdigkeiten aus einer anderen Perspektive erleben können. Bevor uns der Bus wieder nach Berlin bringt, bleibt noch etwas Zeit für einen Bummel auf dem Jungfernstieg.