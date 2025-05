Seedrohne schießt erstmals Kampfjet ab

Auf solche Drohnenboote montiert das ukrainische Militär nun auch Luft-Luft-Raketen aus Sowjet-Beständen. Foto: picture alliance/dpa/Ukrinform

Die Ukraine kann einen bahnbrechenden Erfolg für das eigene Militär verbuchen: Am 2. Mai soll ein unbemanntes Mehrzweck-Überwasserfahrzeug (USV) nach übereinstimmenden Berichten mindestens einen russischen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-30 im östlichen Schwarzen Meer abgeschossen haben. »Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Kampfflugzeug durch eine Seedrohne zerstört«, vermeldete dazu das ukrainische Militär. Der Vorfall ereignete sich etwa 50 Kilometer westlich von Noworossijsk, einer russischen Marinebasis im Schwarzen Meer am Rande des Kaukasusgebirges – also weit entfernt von ukrainischem Territorium.

Wie das US-Fachmagazin »The War Zone« vom ukrainischen Geheimdienstchef Kyrylo Budanow erfuhr, sollen sogar zwei Su-30 durch die Drohnenboote vom Typ Magura-7 getroffen worden sein. Die Besatzung des ersten Su-30-Jets überlebte offenbar und wurde von einem zivilen Schiff aus dem Schwarzen Meer gerettet. Die Besatzung des zweiten Jets ist wohl ums Leben gekommen.

Die auf dem Schwarzen Meer eingesetzte Magura-Drohne ist ein ukrainisches Eigenprodukt mit knapp sechs Metern Länge. Das Wasserfahrzeug erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde bei einer Reichweite von 800 Kilometern. Bei ihren ersten Einsätzen wurde die Drohne mit Hunderten Kilogramm Sprengstoff beladen und in feindliche Kriegsschiffe gesteuert.

Bereits im Dezember 2024 hatte die Ukraine erstmals einen russischen Hubschrauber mit einer Magura-Drohne über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Der jüngste Erfolg gegen die wesentlich schnelleren Kampfjets markiert jedoch einen technologischen Sprung: Offenbar wurde dies durch Luft-Luft-Raketen ermöglicht, die nun auf die Seedrohnen montiert werden. Das Magazin »Forbes« schreibt dazu, die Ukraine habe »einen Haufen alter sowjetischer Luftkampfraketen herumliegen, jetzt feuert sie diese von jedem verfügbaren Abschussgerät ab«. Die Lenkwaffen können die Wärmesignaturen von Düsentriebwerken über größere Entfernungen verfolgen.

Laut der »Eurasian Times« war der Abschuss vor Noworossijsk Teil einer Operation mit einer Flottille von 20 bis 30 ukrainischen Seedrohnen, vermutlich unterstützt durch Aufklärungsdaten von Nato-Staaten und weiteren Flugdrohnen. Die Attacke könnte damit begonnen haben, dass einige besatzungslose Boote als Köder fungierten. Als deshalb russische Kampfjets aufstiegen, seien sie in einen Hinterhalt geraten.

Die ukrainischen Seedrohnen sollen von der Spezialeinheit »Gruppe 13« des Militärgeheimdienstes betrieben werden. Die Truppe will nach eigenen Angaben bereits mehrere feindliche Kriegsschiffe versenkt haben, darunter ein Raketenschiff, ein Patrouillenschiff und eine Fregatte. Die russische Marine hat deshalb bereits Teile ihrer Schwarzmeer-Flotte in geschütztere Städte wie Noworossijsk verlegt. Der jüngste Angriff vor eben diesem Hafen stellt die Sicherheit dieser rückwärtigen Stützpunkte jedoch zunehmend infrage.

Der einflussreiche russische Telegram-Kanal »War Correspondent Kitten« räumt dazu ein: »Die Schwarzmeerflotte hat ihre Kampffähigkeit noch immer nicht wiederhergestellt.« Dabei operieren die Magura-Drohnen mit einem bemerkenswerten Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ein Su-30 Kampfjet kostet etwa 65 Millionen Euro, während die Drohne mit rund 230 000 Euro zu Buche schlägt – hinzu kommen lediglich die Kosten für die Luft-Luft-Raketen.