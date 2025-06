Mein lieber Herr Aszendent, wenn das mal gut geht! Foto: picture alliance/Uwe Anspach

Ezzes braucht der Mensch, denn er ist dumm. Allerdings sind auch die Ezzes manchmal dumm, genauso wie der Mensch, der die Ezzes kriegt, und genauso wie der Mensch, der die Ezzes gibt.

Darum kann man die Sterne um Ezzes fragen, und dann erhält man eine Antwort, und diese Antwort ist meist ein Horoskop. Wenn man die Sterne nicht fragen kann, dann kann man auch einfach die Zeitung aufschlagen und lesen.

»Ihre positiven Qualitäten verleihen Ihnen eine gute Grundlage für ein erfülltes Leben; es gilt daher, Ihre Potenziale zu entfalten. Aber forcieren Sie nichts – bedenken Sie: Zum Leben haben Sie mindestens bis zu Ihrem Lebensende Zeit.

Ihre freundliche Art macht Sie zu einem beliebten Gesprächspartner von redseligen Freunden und Kollegen – auch im Zodiak sind Sie ja von anderen Zeichen umgeben. Die Menschen, die Ihnen nahestehen, sind Ihnen besonders wichtig. Pflegen Sie diese Kontakte bei passenden Anlässen! Doch auch entferntere Bekanntschaften können wieder gefestigt werden, während Sie andere Menschen einfach gehen lassen sollten – das ist der Lauf der Dinge. Schauen Sie nach vorn, dann haben Sie Rückenwind. Orion ist Ihnen gewogen: Alles, was Ihnen nicht schadet, wird Ihnen nützen!

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und verlieren Sie sich nicht zu sehr in Kleinigkeiten, auch wenn diese zwischendrin eine entscheidende Rolle spielen können. Ihr Aszendent begünstigt wohlerwogene, doch rasche Entschlüsse. Eins ist sicher: Was kommen soll, wird kommen. Im Nadir freilich lauern dunkle Kräfte, die fähig sind, Hindernisse erstehen zu lassen. Neptun verleiht Ihnen Kraft – machen Sie in rechtem Maß von ihr Gebrauch! Zu viel ist immer übertrieben. Bedenken Sie: Auch das Abwarten ist stets eine Option, denn schon nachdem die Himmelskörper das Herannahen des Frühlingspunktes bekunden, dürfen Sie auf helle Tage hoffen!

Ezzes von Estis Magnus Terhorst Alexander Estis, freischaffender Jude ohne festen Wohnsitz, schreibt in dieser Kolumne so viel Schmonzes, dass Ihnen die Pejes wachsen.

Merkur bleibt in seiner gewohnten Bahn und verheißt finanzielle Stabilität. Gehen Sie keine Gefahren ein und Ihr Vermögen ist sicher, erst recht wenn Sie keines besitzen. Kosmische Stürme können zwar ökonomische Unruhen hervorrufen, doch Ihr wahres Kapital ist Ihre innerste Natur! Sobald sich eine günstige Konstellation zwischen dem weißen Mond und dem Aszendenten ergibt, können Sie eine Investition wagen; machen Sie sich aber auf Verluste gefasst, wenn die Aktienkurse fallen. Setzen Sie daher nicht alles auf eine Karte, wenn Sie nicht noch ein Ass im Ärmel haben!

In Ihrer Karriere stehen Sie an einem Scheideweg: Entweder Sie wandeln weiter auf dem bereits eingeschlagenen Pfad, oder Sie folgen einem neuen Stern, der Sie über Höhen und Tiefen führt. Wie Sie sich auch entscheiden: Geraten Sie nicht auf Abwege! Wenn Sie jedoch eine Atempause benötigen oder bereits inmitten einer Phase der Erholung und schöpferischen Ruhe sind, gönnen Sie sich das; aber Sie können nicht ewig so weitermachen, und das wissen Sie.

In der Liebe werden Sie besonderen Erfolg haben, wenn Sie sich mit den passenden Sternzeichen verbinden; doch auch andere Zeichen können Ihnen Glück bescheren. Wenn dagegen Venus im falschen Haus steht, landen auch Sie im falschen Bett. Trennungsgefahr besteht insbesondere bei heftigeren Krisen. Ihr Herz sagt Ihnen, wie Sie sich in diesen Situationen richtig verhalten, denn es gibt in der Liebe kein Richtig und kein Falsch.«

So klingen die Ezzes der Sterne. Und auf diese Weise weiß der Mensch schon fast deutlich mehr, als er vorher gewusst zu haben glaubte. Denn eindeutig ist: Was in der Zukunft passiert, steht in den Sternen.