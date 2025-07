Youtuberin Amy Hudson: Influencerin auf Rädern

Foto: Privat

Es sind Zahlen, bei denen die Oberschenkel schon beim Lesen verkrampfen. 3338 Kilometer müssen Tadej Pogačar und Ko. bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt auf dem Rad sitzen. Für Amy Hudson bedeutet die Gesamtlänge der Tour de France etwas anderes: Halbzeit. Die 28-jährige Engländerin fährt in diesen Tagen ebenfalls alle Tour-Etappen ab. Doch anders als die Profis absolviert Hudson auch noch alle Transferstrecken dazwischen mit dem Rad. Die aberwitzigen Zahlen dazu: 6559 Kilometer in 30 Tagen, im Schnitt 218 Kilometer pro Tag, zwei Ruhetage und über 71 000 Höhenmeter.

Was für die meisten Menschen wie ein Mix aus Selbstgeißelung und Nahtoderfahrung klingt, ist für die Krankenschwester aus Derby ein lebensbejahendes Projekt. »Es gab eine Zeit, da wollte ich nicht mehr da sein und mein Fahrrad ist einer der Hauptgründe, warum ich es noch bin«, schrieb Hudson zum Start ihres Abenteuers bei Instagram. 2021 erlebte sie in der Pandemie einen mentalen Zusammenbruch. Das Erste, was wirklich half, war das Rad, das sie von ihrem Mann Kyle geschenkt bekam.

Seitdem fährt Hudson – und filmt sich dabei für ihren erfolgreichen Youtube-Kanal »Amy Cycling Adventures«, mit dem sie für mentale Gesundheit wirbt und Geld für eine britische Telefonseelsorge sammelt. Im Gegenzug kann man Hudson aktuell täglich dabei zugucken, wie sie sich in der frühmorgendlichen Dunkelheit aufs Rad schwingt, vor dem Tourmalet auch mal in Tränen ausbricht, am Anstieg flucht und nach ihren Etappen fröhlich Croissant isst. Am Samstag will sie in Paris sein – einen Tag vor der »kleinen« Tour der Profis.