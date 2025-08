Gas versus erneuerbare Energien

Veranstaltungshinweis

Die neue Bundesregierung setzt wieder auf fossile Energien – und zwar mit voller Kraft auf Gas! 20 Gigawatt an neuen Gaskraftwerkkapazitäten sind laut Koalitionsvertrag geplant. Das bedeutet den Bau vieler neuer Gaskraftwerke. Hinzu kommt die Genehmigung, vor der Insel Borkum in der Nordsee in großem Stil Gas zu fördern. Das alles hört sich nach einem fossilen Rollback mitten in der Klimakrise an, was viele Fragen aufwirft.

Was bedeutet das Ganze für die Energie­wende, die Klimaziele, die Abhängig­keit von Auto­kratien und für den Import von Fracking-Gas? Was kann die Klimabewegung diesem fossilen Rollback entgegensetzen und was dabei aus den vergangenen Jahren lernen? Wie sähe eine solidarische und klima­freund­liche Wirtschaft der Zukunft aus? Diese und weitere spannende Fragen wollen wir mit unseren Gästen diskutieren: