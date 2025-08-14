USA gegen Kuba: Verleumder und Heuchler

Peter Steiniger zur Attacke der USA auf Kubas medizinische Missionen

US-Außenminister Marco Rubio will Kubas Handelsbeziehungen noch stärker sabotieren.
US-Außenminister Marco Rubio will Kubas Handelsbeziehungen noch stärker sabotieren.
Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Die US-Regierung intensiviert angesichts der dortigen Krise ihren Wirtschaftskrieg gegen das sozialistische Kuba. Besonders ins Visier hat Washington neben dem internationalen Tourismus die Programme zur Entsendung von Ärzten und medizinischem Personal genommen, die zu Tausenden in Dutzenden Ländern tätig sind. US-Außenminister Marco Rubio hat nun angekündigt, Regierungsbeamte afrikanischer Staaten, aus Grenada sowie Kuba selbst samt ihrer Familienangehörigen wegen »Komplizenschaft« bei der Durchführung dieser medizinischen Missionen mit Visarestriktionen zu belegen. Im Juni hatte das State Department bereits Funktionäre aus Ländern in Zentralamerika auf denselben Index gesetzt.

Begründet werden die Sanktionen mit der infamen Behauptung, bei diesen Fachkräften würde es sich um »Zwangsarbeiter« handeln, an denen sich die »Sklavenhalter des Regimes« in Havanna eine goldene Nase verdienten, während das kubanische Volk der notwendigen medizinischen Versorgung beraubt werde. Rubio ruft die Regierungen auf, vertragsbrüchig zu werden und die kubanischen Ärzte direkt zu bezahlen, also abzuwerben.

Es ist kein Geheimnis, dass diese Mediziner, die mit hoher Ethik oft dort wirken, wo ärztliche Hilfe nicht lukrativ ist oder fehlt, für Kuba wichtige Devisen einbringen. Die braucht es, um Lebensmittel, Medikamente und Energieträger zu importieren. Die Arbeit im Ausland ist attraktiv, was Lücken bei der Versorgung auf der Insel reißt, ein Dilemma. Von den USA, wo Millionen keine Krankenversicherung haben und Gesundheit eine Ware ist, braucht Kuba ganz sicher keine Wegweisungen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

USA gegen Kuba: Verleumder und Heuchler

Peter Steiniger zur Attacke der USA auf Kubas medizinische Missionen

Verbot von antimilitaristischem Camp: Krieg ist Frieden

Mit der Zeitenwende nimmt auch der Autoritarismus zu, glaubt Raul Zelik

80 Millionen Euro für dauerhaften Rechtsbruch

Matthias Monroy zu immensen Kosten für Grenzkontrollen

100 Tage und 100 Nächte Polemik

Sarah Yolanda Koss kommentiert zum 100. Mal das Bürgergeld

Brasilien weiß sich zu helfen

Peter Steiniger zu Lulas Antwort auf Washingtons politische Strafzölle

Tod eines Tötungsreisenden

Klaus Ungerer über den Großwildjäger, der vom Kaffernbüffel gerammt wurde

Trumps Vertreibung von Obdachlosen: Ihre Armut kotzt ihn an

Peter Steiniger über Trumps Pläne zur Vertreibung von Obdachlosen aus Washington

Falsche Argumente

Matthias Monroy zur Kritik an Palantir-Software

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.