Trump droht Sendern: Konzernmedien in Ungnade

US-Präsident Donald Trump attackiert kritische Medien. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Dem Verteidiger der Meinungsfreiheit in allen Teilen der Welt geht das gehörig gegen den Strich: Die Hörfunk- und Fernsehnetzwerke ABC und NBC schwimmen nach Ansicht des US-Präsidenten auf der falschen Welle und diskriminieren seine Republikaner und ihn. Von liberalen Stimmen dominierte Medien sind Trumps Lieblingsfeinde und immer wieder wirft er der Presse Unfairness und Fälschungen vor, wenn die seine postfaktischen Wahrheiten anzweifelt.

Es geht um die Macht über die öffentliche Meinung, und die ist vor allem eine Frage der Ressourcen. Nun droht der Präsident ABC und NBC mit dem Entzug von Sendelizenzen für ihre Fernsehsender. Zumindest sollten diese für ihren »korrupten Journalismus« ordentlich blechen.

Die beiden Konzerne dienen dem Kommerz und sind damit in einer stärkeren Position als die nicht kommerziellen Radios, denen die staatlichen Mittel gestrichen worden sind. Trumps Drohung soll Konformismus erzeugen – und die vom rechten Ideologen Brendan Carr geführte Aufsichtsbehörde FCC sonst den Rest erledigen.