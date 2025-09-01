SOZ-Gipfel: Asien ohne den »Westen«

Raul Zelik über die Annäherung Indiens an China

Der russische Präsident Wladimir Putin, Indiens Premierminister Narendra Modi und der chinesische Präsident Xi Jinping beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).
Der russische Präsident Wladimir Putin, Indiens Premierminister Narendra Modi und der chinesische Präsident Xi Jinping beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).
Foto: dpa/Bildfunk

Im globalen Süden wird das Treffen der »Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit« (SOZ) überwiegend mit Genugtuung beobachtet. In der SOZ-Initiative sind zehn euroasiatische Staaten zusammengeschlossen, die man hierzulande gern als »Schurkenstaaten« bezeichnet. Neben China und Russland gehören etwa Belarus und der Iran zur Ländergruppe. Doch der Umstand, dass auch UN-Generalsekretär António Guterres am Treffen im nordchinesischen Tianjin teilnimmt, macht deutlich, dass die Angelegenheit doch etwas komplexer ist.

Mit der Wiederannäherung Indiens an China gewinnt die SOZ-Initiative enormes Gewicht. 42 Prozent der Weltbevölkerung und 25 Prozent des Weltsozialprodukts werden den beteiligten Staaten zugerechnet. Zwar ist die Gruppe kaum mehr als ein symbolischer Zusammenschluss, doch auch der kann Wirkung entfalten.

Wenn die Bereitschaft von Staaten wächst, ohne die USA und EU multilateral zu kooperieren, wird das den US-Dollar als Welthandelswährung weiter untergraben. Die postkoloniale Ordnung, die vor allem Nordamerika und Westeuropa nutzte, erodiert.

Die Hoffnung vieler Linker im globalen Süden, daraus könne sich ein progressives Projekt entwickeln, ist allerdings wenig begründet. Der alte, US-dominierte Imperialismus wird einfach durch ein neues Gefüge auf- und absteigender Imperialismen abgelöst. Dass der Kapitalismus Chinas stärker unter staatlichem Kommando steht, ist für die unteren Klassen weltweit noch lange keine gute Nachricht. Ausbeutung, Vertreibung und Enteignung von Land bleiben fester Bestandteil des Weltmarkts.

Der Aufstieg asiatischer Staaten ist also kein soziales Projekt. Umgekehrt gilt allerdings auch: Aus Perspektive des Südens war die westlich geprägte Ordnung weder egalitär noch demokratisch.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

SOZ-Gipfel: Asien ohne den »Westen«

Raul Zelik über die Annäherung Indiens an China

Reaktionen auf Israels Vorgehen: Wirklich nicht akzeptabel

Israels Regierung kann machen, was sie will. Der Rest der Welt nimmt es hin, beobachtet Christoph Ruf

Kritik an Prostituiertenschutzgesetz: Nur die halbe Wahrheit

Anton Benz über die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes

Die Tante aus Amerika

Schwer vorstellbar, doch sie existieren: schwarze Frauen, die Donald Trump wählen. Kolumnist Raul Zelik über Besuch von der Verwandtschaft

Nullrunde beim Bürgergeld: Verschlafene Reform

Sarah Yolanda Koss über die Nullrunde im Bürgergeld

Rheinmetall Entwaffnen: Laut wegen lauter Kriege

Anton Benz über die Größe der antimilitaristischen Proteste in Köln

Haiti: Falsche Prioritäten

Martin Ling über internationale Sicherheitsmissionen in Haiti

Kinder zwischen den Fronten

Ulrike Henning über Scheingefechte an der Grenze zum Technik-Schlaraffenland

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.