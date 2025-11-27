Sympathie für die AfD: Mitte, aber rechts

Raul Zelik über den Rechtsruck der »Familienunternehmer«

Die Familienunternehmer &ndash; Sympathie für die AfD: Mitte, aber rechts
Foto: kittihawk/nd

Auch schon vor ihrer Entscheidung, AfD-Politiker zum »Fachaustausch« zu laden, war die Lobbyorganisation Die Familienunternehmer e.V. ein dubioser Verein. Verglichen mit der Stiftung Familienunternehmen, die vor allem die Superreichen organisiert, sind Die Familienunternehmer mit ihren 6500 Mitgliedern zwar nicht ganz so exklusiv. Aber auch hier wird Politik fürs ganz große Geld gemacht: Der Verein kämpft gegen Flächentarifverträge, die Anhebung des CO2-Preises oder die Erhebung der Vermögensteuer.

Verwundern darf das nicht. Im Verein versammeln sich marktliberale Überzeugungstäter: Der Ex-Vorsitzende Gerd Habermann ist Ehrenvorsitzender der Friedrich-von-Hayek-Gesellschaft, die jetzige Chefin Marie-Christine Ostermann gehörte zum Führungspersonal der FDP und sitzt im Beirat des Thinktanks »Republik 21«, in dem die Autor*innen Ahmad Mansour und Susanne Schröter zum Kulturkampf gegen Wokeness und Islam trommeln.

Dass Die Familienunternehmer nun die Brandmauer zur AfD entsorgen wollen, könnte man als Nebenschauplatz abtun. Doch die Entscheidung steht symptomatisch für einen internationalen Trend: Die Unternehmerwelt arrangiert sich mit dem neuen Faschismus. In den USA haben sich ehemals liberale Tech-Magnaten mit Donald Trump verbündet. In Italien setzt »die Wirtschaft« auf Melonis postfaschistische Fratelli, seit die auf einen Pro-Nato-Kurs eingeschwenkt sind. Und in Frankreich fördern Milliardäre wie Pierre-Édouard Stérin oder Vincent Bolloré die extreme Rechte.

Insofern ist der Kurswechsel der Familienunternehmer ein Symptom dafür, wie sich die Stimmung in der wirtschaftsliberalen »Mitte« gerade verschiebt. Man trägt mit, was gut für die Gewinne ist. Das sollte Sorgen bereiten: Wirklich gefährlich wurden faschistische Bewegungen im 20. Jahrhundert immer erst dann, wenn sie wesentliche Teile des Kapitals hinter sich versammeln konnten.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Hilflose Vorzensur

Cyrus Salimi-Asl zum rechtswidrigen Verbot des Palästina-Kongresses

Sympathie für die AfD: Mitte, aber rechts

Raul Zelik über den Rechtsruck der »Familienunternehmer«

Edel-Diplomat Merz: So schön wie Potthucke

Andreas Koristka ist beglückt vom diplomatischen Geschick des Bundeskanzlers in Brasilien

Ungefragt ja sagen

Was qualifiziert Ökonomen eigentlich zu Äußerungen über die militärische Aufrüstung Deutschlands?

Bürgerräte: Engagement unerwünscht

Stefan Otto kritisiert die Abschaffung der Bürgerräte

BSW und AfD: Querfront-Romantik

Patrick Lempges über die verbotene Liebe zwischen BSW und AfD

Meloni gibt sich feministisch

Maria Neuhauss über Femizide in Italien als Straftatbestand

Die Polizei lügt

Matthias Monroy über Probleme der »privilegierten Quelle«

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.