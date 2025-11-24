Ukraine in der Karibik

Raul Zelik über Trumps militärische Eskalation gegen Venezuela

Im eigenen »Hinterhof« unterwegs: US-Flugzeugträger Gerald Ford vor der Küste Venezuelas
Im eigenen »Hinterhof« unterwegs: US-Flugzeugträger Gerald Ford vor der Küste Venezuelas
Foto: picture alliance/dpa/U.S. Pentagon | Petty Officer 3rd Class Gladjimi

Die Flugtracker-Bilder aus der Karibik von heute Morgen legen nah, dass ein US-amerikanischer Angriff auf Venezuela unmittelbar bevorsteht. Am Wochenende hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA ausländische Fluglinien aufgefordert, den Luftraum über dem südamerikanischen Land zu meiden. Dem sind die meisten Unternehmen nun offenbar nachgekommen. Gleichzeitig ist seit heute ein Dekret der US-Regierung in Kraft, wonach das venezolanische »Cartel de los Soles« als Terrororganisation bewertet wird. Als »Kartell der Sonnen« definiert Washington einen angeblich existierenden Drogenhändlerring, der sich aus venezolanischen Militärs zusammensetzen und Präsident Maduro höchstpersönlich unterstehen soll.

Unter dem Vorwand der »Terrorbekämpfung« können US-Militärs nun alle venezolanischen Militärstützpunkte ohne vorherige Kriegserklärung angreifen. Sicherlich wird Washington anders als Putin 2022 keine »Vollinvasion« im Hinterhof starten, sondern darauf setzen, dass abtrünnige venezolanische Militärs ihren Präsidenten verraten. Trotzdem lohnt sich ein Vergleich mit der Ukraine. So wird der Kreis derjenigen, die wegen des Bruchs des Völkerrechts auf Sanktionen gegen den Aggressor oder gar auf Waffenlieferungen an die angegriffene Regierung drängen, in diesem Fall vermutlich überschaubar bleiben.

Aus Perspektive des Globalen Südens hingegen zeigt die Entwicklung wieder einmal, dass der Westen bei der Durchsetzung seiner Interessen Putins Russland am Ende ähnlicher ist als immer behauptet.

- Anzeige -

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Zu Trumps Freuden

Sebastian Weiermann über die Verfolgung von Antifaschist*innen

Berlin: Schutz für Frauen hat Grenzen

Nach dem Kürzungsstopp muss der Abschiebestopp folgen, meint Jule Meier.

»Generationengerechtigkeit«: Kandidat für das Unwort des Jahres

Sarah Yolanda Koss über den unnötigen Streit um »Generationengerechtigkeit«

Ein Klassentreffen, das Hoffnung macht

Olivier David über Begegnungen mit Menschen, die er auf seinen Lesungen macht

Rücktritt der Berliner SPD-Chefs: Chance für Erneuerung

David Rojas Kienzle zum Rücktritt der Berliner SPD-Vorsitzenden

Merz-Regierung: Gefahr für Frauen

Jana Frielinghaus über den Zusammenhang zwischen Sozial­abbau und misogyner Gewalt

Rettet Menschen vor Eseln!

Matthias Monroy zur »Evakuierung« von Nutztieren aus Gaza

Ukraine in der Karibik

Raul Zelik über Trumps militärische Eskalation gegen Venezuela

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.