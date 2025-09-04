»Netzwerke des Widerstands und der Solidarität«

Protest der Soulèvements de la Terre gegen den Milliardär und rechtsextremen Medien-Eigentümer Vincent Bolloré. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Als Antwort auf die angekündigten Sparmaßnahmen der Regierung Bayrou soll in Frankreich am 10. September »alles blockiert« werden. Wie ist diese Initiative entstanden?

Ester: Es ist nicht wirklich klar, von wo die Mobilisierung ausgegangen ist. Der Aufruf wurde in sozialen Medien veröffentlicht und ist sehr schnell breit aufgegriffen worden. Parteien und Gewerkschaften spielten dabei keine Rolle.

Rosa: Es ist ein wenig wie bei den Protesten der Gelbwesten 2018/2019. Bloquons Tout ist eine unabhängige Initiative, die sich kein Etikett verpassen lassen möchte. Unsere Bewegung Soulèvements de la Terre organisiert die Proteste deshalb auch nicht, sondern ruft zur Solidarität auf.

Aber es ist mehr als ein Aufruf in sozialen Medien?

Ester: Mittlerweile gibt es Vorbereitungsversammlungen in zahlreichen Städten. Allein in Nanterre haben sich 500 Personen beteiligt.

»Die Spaltung zwischen sozialen und ökologischen Forderungen erscheint uns völlig künstlich. Soziale Ungleichheit ist einer der treibenden Faktoren der Umweltzerstörung.« Rosa Soulévements de la Terre

Soulevements de la Terre ist als Öko-Bewegung entstanden. Stärker als andere Umweltgruppen thematisieren Sie allerdings auch Klassenfragen: vor allem den Widerspruch zwischen Kleinbauern und der Agrarindustrie.

Rosa: Die Spaltung zwischen sozialen und ökologischen Forderungen erscheint uns völlig künstlich. Soziale Ungleichheit ist einer der treibenden Faktoren der Zerstörung lebender Umwelt.

Ester: Und der Extraktivismus, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, ist das Wesen des Kapitalismus. Seine Gewalt richtet sich ja nicht nur gegen die Umwelt, sondern auch gegen die Menschen, die in dieser extraktiven Kette arbeiten. Bei den Kämpfen der Kleinbäuer*innen geht es darum, ihre Lebensweise gegen das extraktive, industrielle Modell zu verteidigen. Außerdem haben wir als ökologisch-kleinbäuerliche Bewegung auch Aktionen mit den Beschäftigten in Logistik-Centern oder mit migrantischen Bauarbeitern gegen den Zementhersteller Lafarge organisiert. Für uns geht es immer darum, Allianzen zu schmieden und uns vor Ort zu verankern. Nur daraus entsteht Gegenmacht.

Soulèvements de la Terre Die Bewegung Soulèvements de la Terre (Aufstände der Erde) entstand 2021 als Bündnis aus Kleinbäuer*innen, Umweltgruppen und Klima-Aktivist*innen. Sie propagiert zivilen Ungehorsam – darunter auch die öffentliche Zerstörung von Anlagen oder Maschinen.

Die Kampagnen der Soulèvements richteten sich bisher gegen Bauprojekte wie die Errichtung großer Wasserspeicher für die Agrarindustrie oder gegen einzelne Firmen wie Frankreichs größten Zementproduzenten Lafarge. Anders als die meisten Umweltbewegungen in Deutschland greift Soulèvements auch Klassenverhältnisse auf – vor allem den Widerspruch zwischen Klein- und Großbauern.

2022 wurde Soulèvements international bekannt, als die Bewegung gegen einen geplanten Wasserspeicher in Westfrankreich 30 000 Menschen mobilisierte. Die Demonstration wurde von der Polizei brutal angegriffen, zwei Protestierende lagen hinterher im Koma. Zur Rechtfertigung der Polizeigewalt sprach der französische Innenminister von »Ökoterrorismus« und strebte das Verbot der Bewegung Soulèvements an.

Eine breite gesellschaftliche Solidarisierung stoppte dieses Vorhaben jedoch. Unter anderem Attac, der Bauernverband Conféderation Paysanne und die Gewerkschaft Union Syndicale Solidaire (SUD) unterstützen die Bewegung.



Rosa und Ester sind Sprecherinnen der Soulèvements de la Terre. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Gruppe die deutschsprachige Übersetzung ihres Buchs »Aufstände der Erde« (Verlag Assoziation A).

Interview: Raul Zelik

Zentral für Sie war der Kampf gegen große Wasserspeicher, mit denen die industrielle Landwirtschaft auf Kosten von Anwohnern und Natur ihre Erträge trotz Klimawandel sichern will. Aber das war nicht das einzige Ziel Ihrer Kampagnen.

Rosa: Welche Aktionen wir uns vornehmen, hängt von den Menschen in den jeweiligen Territorien ab. Wenn es Orte gibt, wo der Zementhersteller Lafarge oder ein Unternehmen, das Land-Grabbing betreibt, für die Leute das zentrale Problem sind, dann richten sich unsere Aktionen gegen diese Firmen. Bei uns gibt es keinen Master-Plan. Die Mobilisierungsziele hängen von konkreten Vorschlägen auf den Versammlungen ab.

Ester: Die Ziele verschieben sich auch aufgrund der Politik. Wir beobachten, dass sich die Regierung immer häufiger über gesetzliche Regelungen und Beschränkungen hinwegsetzt. Deshalb ist die Mobilisierung am 10. September für uns auch so wichtig. Oder die Kampagne gegen den Milliardär Vincent Bolloré, der Unternehmens-Chef und Eigentümer großer Medien ist, die extreme Rechte unterstützt und ein agrarindustrielles Modell befürwortet. Als Bewegung sehen wir, dass wir in Anbetracht der Lage antifaschistischer werden und uns enger mit sozialen Kämpfen verbinden müssen.

Die Regierung Bayrou wird nächste Woche vermutlich stürzen. Wie gehen Sie mit dem Dilemma um, dass das der extremen Rechten in die Hände spielen könnte?

Ester: Wir beobachten schon seit Jahren eine wachsende Bereitschaft der Regierung, Proteste repressiv niederzuschlagen und Bewegungen als terroristisch zu brandmarken. Soulèvements sollte ja bereits verboten werden. Das würde sich unter dem Rassemblement National sicher noch beschleunigen, und deshalb müssen wir die extreme Rechte stoppen. Aber das geht nur mit Kämpfen, aus denen Netzwerke des Widerstands und der Solidarität entstehen.

Bei den Gelbwesten und vermutlich auch bei Bauernprotesten gibt es natürlich auch rechte Positionen. Wo setzen Sie Grenzen bei der Zusammenarbeit?

Ester: Es gibt Studien, die nahelegen, dass sich rechtsextreme Überzeugungen nicht durch Mobilisierungen auf der Straße, sondern nur durch Sozialkontakte im Alltag aufbrechen lassen. Das ist es, was wir uns vornehmen: Mit den Menschen im Territorium etwas entwickeln. Gemeinschaft und Solidarität – das ist, was zählt. Das Interessante an unserer Bewegung ist, dass Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Studierende, Bäuer*innen, Rentner*innen.

Rosa: Bei den Gelbwesten hat man gesehen, dass das der einzige Weg ist. An einigen wenigen Orten war die Rechte so präsent, dass man mit linken Positionen nicht mehr durchgedrungen ist. Aber an anderen Orten konnten Fragen wie Selbstverwaltung und die lokale Produktion von Lebensmitteln in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir glauben, dass wir uns diesen Protestbewegungen stellen müssen.