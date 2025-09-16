Rettung der Ozonschicht: Geht ja doch

Aus der Rettung der Ozonschicht lassen sich Lehren ziehen

Gute Nachrichten hat Celeste Saulo, Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie.
Gute Nachrichten hat Celeste Saulo, Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie.
Foto: dpa/KEYSTONE/Martial Trezzini

Positive Meldungen aus der Umweltpolitik sind selten, doch es gibt sie: Die schützende Ozonschicht der Erde erholt sich weiter, während das einst berüchtigte Ozonloch schrumpft. Ein Erfolg, der dadurch zustande gekommen ist, dass sich – zum ersten und bis heute auch einzigen Mal in der UN-Geschichte – wirklich alle Mitglieder völkerrechtlich zun einem gemeinsamen Ziel verpflichtet haben.

Daraus lassen sich Lehren für die großen Zukunftsaufgaben Klima- und Artenschutz ziehen, auch wenn es hier um komplexere Fragen geht. Gegen Widerstände der Wirtschaftslobby wurde das Verbot bestimmter ozonschädigender Treibhausgase beschlossen und auch umgesetzt. Industriestaaten unterstützten dabei arme Länder. Und es braucht kein Schulterklopfen und Abhaken nach ersten Erfolgen, sondern einen wirklich langen Atem. »Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen«, mahnt die wissenschaftliche Beratergruppe der UN-Meteorologieorganisation. Denn auch die Ersatzstoffe haben es in sich – diese Treibhausgase schädigen zwar nicht die Ozonschicht, dafür aber das Klima. Ein weiterer Vertrag sieht daher ihre Reduzierung vor, wodurch die globale Erwärmung um 0,5 Grad Celsius verringert werden soll.

Der bisher wohl größte Erfolg der Vereinten Nationen zeigt, dass internationale Diplomatie im Umweltbereich äußerst wirkungsvoll sein kann. Es braucht dafür – entgegen dem Zeitgeist – ganzheitliches Denken und das Befolgen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wenn alle an einem Strang ziehen, wird sich nicht nur die Ozonschicht wieder erholen.

- Anzeige -

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Rettung der Ozonschicht: Geht ja doch

Aus der Rettung der Ozonschicht lassen sich Lehren ziehen

Kürzung bei der Rente: Der Muff von vier Jahrzehnten

Nicole Mayer-Ahuja macht Vorschläge, um die Finanzkrise bei der Rente zu lösen

Gaza: Linke Juden sind kein Alibi

Unser Kolumnist beantwortet die Frage, ob Antikriegs-Stimmen von Juden nur ein Feigenblatt für Israelkritiker sind oder Symbole der Menschlichkeit

EU-Visabann: Kollektive Bestrafung

Der geplante EU-Visabann für Russen trifft die Falschen, meint Daniel Säwert

Rheinmetall: Germanischer Ehrgeiz

Rheinmetall will mit der Übernahme der Lürssen-Werften hoch hinaus

Charlie Kirk: Grausamkeit im Namen des Guten

Christoph Ruf beobachtet die Reaktionen auf die Ermordung des Amerikaners Charlie Kirk

Kommunalwahl NRW: Antifa in die Stadtteilparlamente!

Sebastian Weiermann über den Erfolg der AfD in NRW

Marco Rubio in Israel: Diplomatie an der Jerusalemer Klagemauer

Ein Kommentar zum Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Israel

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -