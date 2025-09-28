Keine Weichenstellung

Die Bahn setzt künftig auf Hauptstrecken, ländliche Regionen verlieren noch mehr den Anschluss

Die Deutsche Bahn ist stark angeschlagen: unpünktliche, störanfällige Züge und ein ausgedünntes Netz – besonders im ländlichen Raum – prägen das Bild.
Die Deutsche Bahn ist stark angeschlagen: unpünktliche, störanfällige Züge und ein ausgedünntes Netz – besonders im ländlichen Raum – prägen das Bild.
Foto: picture alliance/dpa/TNN /Jörn Hüneke

Die Deutsche Bahn setzt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember Prioritäten. Mehr Pünktlichkeit ist vom Staatskonzern jedoch nicht zu erwarten – davon hat sich auch Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) inzwischen verabschiedet. Unrealistische Hoffnungen will er offenbar gar nicht erst wecken.

Der Fokus liegt künftig auf dem Fernverkehr: Auf den Hauptachsen wird das Angebot verbessert, internationale Verbindungen werden ausgebaut, und das Buchen von Tickets ins europäische Ausland soll einfacher werden. Das könnte Bahnreisen etwa nach Frankreich oder Großbritannien künftig attraktiver machen.

Doch der neue Fahrplan hat auch Schattenseiten: Weil die Bahn ihr Streckennetz neu strukturiert, entfallen einige Direktverbindungen – darunter etwa die Verbindung von Hamburg nach Wien. Auch Lübeck verliert den Anschluss an das Fernverkehrsnetz, und in Kiel werden Einschränkungen spürbar sein. In Thüringen wird das ICE-Angebot ausgedünnt, weil sich bestimmte Strecken durch das Deutschlandticket nicht mehr rechnen. Von einem neuerlichen Kahlschlag, wie zuletzt unter Berufung auf ein internes Konzernpapier befürchtet wurde, kann aber keine Rede sein.

Das heißt allerdings nicht, dass das Angebot zufriedenstellend ist. Vor allem im ländlichen Raum bleiben große Lücken bestehen. Der einst vollmundig beworbene »Deutschlandtakt« – ein dichtes, landesweites Fahrplankonzept nach Schweizer Vorbild – ist in weite Ferne gerückt. Auch der neue Fahrplan bringt keine Annäherung an diese Vision. Tatsächlich ist der Rückbau längst Realität: Nur noch rund 70 Prozent des Streckennetzes aus den 1950er Jahren sind heute erhalten. Viele Nebenstrecken liegen inzwischen brach.

Über Jahrzehnte wurde die Schiene im Autoland Deutschland vernachlässigt – zugunsten der Straße, die deutlich umweltschädlicher ist. Heute stößt die Bahn mit dem verbliebenen Netz bei Sanierung und Instandhaltung längst an ihre Grenzen. Das ist unübersehbar. Ein grundlegendes Umdenken in der Verkehrspolitik bleibt aus. Dabei wäre dies dringend nötig, denn insbesondere der Verkehrssektor verpasst die deutschen Klimaziele regelmäßig. Auch das geplante Sondervermögen für die Infrastruktur dürfte die strukturelle Schieflage kaum beheben. Eine echte Mobilitätswende ist weiterhin nicht in Sicht.

- Anzeige -

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Keine Weichenstellung

Die Bahn setzt künftig auf Hauptstrecken, ländliche Regionen verlieren noch mehr den Anschluss

Antifaschistin verurteilt: Geballte Staatsgewalt gegen Linke

Jana Frielinghaus über die Gerichtsentscheidung gegen Hanna S.

Trumps trügerische Westbank-Ansage

Trumps Ankündigung, er werde die Annexion des Westjordanlands verhindern, ist nicht zu trauen

Kostensenkung verschärft Probleme

Der beschleunigte Stellenabbau beim Autozulieferer Bosch ist ein Fehler

Eine unverschämte Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Sebastian Weiermann über die Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Hilfsflotte unter Beschuss

Peter Steiniger zu den Reaktionen auf Israels Drohnenattacken

Politische Unkultur

Die Regierung Merz erschwert jungen Menschen den Zugang zur kulturellen Teilhabe

Die wahre Staatsräson

Stephan Kaufmann über das Allerheiligste des Kapitalismus

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -