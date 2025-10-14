Bewährung nach Plan für »militantes Zeichen« im RAF-Kontext

Zwei Männer wegen Verstoßes gegen Waffengesetz verurteilt, ein dritter wird gesucht

Die beiden Angeklagten sollen aus Solidarität mit ehemaligen RAF-Angehörigen einen Brandanschlag auf die Staatsanwaltschaft Verden geplant haben.
Die beiden Angeklagten sollen aus Solidarität mit ehemaligen RAF-Angehörigen einen Brandanschlag auf die Staatsanwaltschaft Verden geplant haben.
Foto: dpa/Focke Strangmann

Das Landgericht Verden hat am Montag zwei Männer aus Hamburg zu jeweils acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richter*innen stellten fest, dass den Angeklagten ein Verstoß gegen das Waffengesetz anzulasten sei. Ein konkret geplantes Brandstiftungsdelikt aus dem Oktober 2018, zu dem die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung gefordert hatte, sah das Gericht indes nicht als bewiesen.

Zu ihrer Intention hatten die heute 36 und 38 Jahre alten Beschuldigten ein Teilgeständnis abgelegt. Über ihre Verteidiger*innen ließen die beiden erklären, sie hätten vor sieben Jahren eine »militante Aktion« geplant. Damit hätten sie »ein starkes und auch militantes Zeichen« zu den Ermittlungen gegen mutmaßliche Ex-RAF-Mitglieder senden wollen, berichtet der »Weser-Kurier« aus der Verhandlung. Nach Recherchen der Zeitung hätten die Angeklagten vorgehabt, in der Nähe eines leer stehenden Gebäudes, das die Staatsanwaltschaft Verden möglicherweise beziehen wollte, Autoreifen in Brand zu setzen.

Hintergrund der Aktion war offenbar die Solidarität der Beschuldigten mit den damals noch sämtlich untergetauchten mutmaßlichen Ex-RAF-Mitgliedern Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Kurz vor der verhinderten Aktion war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Verden, die gegen die drei ermittelte, in das leer stehende Gebäude umziehen sollte. Im selbem Jahr 2018 verjährte der strafbare Vorwurf der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung gegen Klette, Garweg und Staub.

In der Nacht zum 5. Oktober 2018 waren die Männer von Polizeibeamten in der Nähe des sogenannten Meyer-Gebäudes gestoppt und durchsucht worden. Sie hatten kleine, mit Benzin gefüllte Mineralwasserflaschen dabei. Diese waren mit Kabelbindern und Räucherstäbchen zusammengezurrt. In einem Rollkoffer sollen sich laut der Ermittlungsakte zusätzliche 11,5 Liter Benzin befunden haben. Ein dritter mutmaßlicher Beteiligter aus Hamburg, der den Ermittlungen zufolge an den Brandsätzen mitgebastelt haben soll, erschien nicht zum Prozessauftakt und wird polizeilich gesucht.

Bei der Urteilsbegründung führte die Kammer am Montag an, dass sich bei Durchsuchungen zwar Anhaltspunkte für eine geplante, politisch motivierte Aktion gefunden hätten – etwa eine Skizze potenzieller Tatorte und ein Bekennerschreiben. Es sei aber kein Beweis für ein Ziel gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Freiheitsstrafen von einem Jahr und vier Monaten sowie zusätzlich je 1000 Euro Geldstrafe gefordert. Die Verteidigung hatte nur Geldstrafen beantragt. Das Gericht begründete die vergleichsweise milden Bewährungsstrafen mit dem fehlenden Vorstrafenregister der Angeklagten. Angesichts der langen Verfahrensdauer gelten drei Monate als schon vollstreckt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Italien und Frontex bestätigen Angriff auf Geflüchtete vor Malta

Maltesische Behörden wollten Flüchtlingsboot nicht retten – durch Schüsse Verletzte auf Sizilien in Krankenhäuser gebracht

Bewährung nach Plan für »militantes Zeichen« im RAF-Kontext

Zwei Männer wegen Verstoßes gegen Waffengesetz verurteilt, ein dritter wird gesucht

Polizeipferde und Schlagstöcke gegen Antifas in Nürnberg

Zeitung rekonstruiert umstrittenen Einsatz bei Nazi-Versammlung

Polizei prüft Bekennerschreiben nach Brand bei Thurn und Taxis

Nach Schaden im Millionenbereich Ermittlungen »in alle Richtungen«

María Corina Machado: Rechte mit zweifelhaftem Ruf

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat den Friedens­nobel­preis bekommen

Koalition einigt sich auf Wehrpflicht light

Union setzt offenbar verpflichtendes Element durch

Gaza: Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst

Der Krieg in Gaza mag vorbei sein, an seine Stelle tritt aber kein Frieden, zumindest nicht so schnell

Gaza-Krieg: Trumps schwieriger Friedensplan

Nach der Waffenruhe und Geiselfreilassung geht es darum, Frieden in Gaza zu schaffen – ein sehr komplexes Vorhaben

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.