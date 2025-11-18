Schwarz-Rot in der Krise: Die Iden des Merz

Patrick Lempges über die Meuterei der »Jungen Gruppe«

Für Bundeskanzler Friedrich Merz sieht es schlecht aus.
Für Bundeskanzler Friedrich Merz sieht es schlecht aus.
Foto: IMAGO/Political-Moments

Mit dem Streit um das Rentenpaket und der bemerkenswerten Rücksichtslosigkeit, mit der die schwarze Parteijugend ihren eigenen Kanzler demütigt, verliert Friedrich Merz (CDU) seine letzte verlässliche Machtbasis. Merz trat einst auf als harter Kulturkämpfer, als Retter der Partei – ein rechter Leviathan, der die Merkel-Leute mit Hilfe der Parteijugend und des rechten Flügels an die kurze Leine nehmen würde. Doch das Hobbes’sche Ungetüm, das durch seine einschüchternde Stärke für Ordnung sorgen sollte, entpuppte sich im Tageslicht der Regierungsverantwortung als Chihuahua.

Der aktuelle Rentenstreit ist nur das vorläufige Finale einer ganzen Serie von Episoden mangelnder Parteidisziplin und Führungsstärke: der Dammbruch in der Causa Brosius-Gersdorf, das Veto in der Wehrpflichtdebatte, Angriffe gegen den eigenen Außenminister Johann Wadephul und der Streit um die Stadtbild-Äußerungen von Merz. Die Liberalen gründeten »Compass Mitte« gegen ihn, die »CDA« ist ihm nicht gewogen, die Parteirechte tut, was sie will – und nun rebelliert die Junge Union, die ihn zu Angela Merkels Zeiten noch verräterisch als Kanzler gefordert hatte. Auch sie hat seine Schwäche erkannt und versucht nun ebenfalls, eigene Positionen maximal durchzudrücken.

Merz ist am Ende. Seit geraumer Zeit loten Parteirechte die Möglichkeit einer Koalition mit der AfD aus, gegen die sich Merz vehement stemmt. Doch indem er AfD-Politik hoffähig macht, seine politische Existenz an die Absage einer AfD-Koalition knüpft und gleichzeitig unfähig ist, in der eigenen Fraktion für eine funktionierende Regierungspolitik Disziplin durchzusetzen, begeht Merz politischen Selbstmord. Schon gibt es Gerüchte über Pläne einer Minderheitenregierung in der Union. Der Ära Merz könnte bald ein abruptes Ende bereitet werden. An Dolchträgern in Togen mangelt es nicht – darunter seine einst engsten Verbündeten. »Et tu, Junge Union?«

- Anzeige -

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Die Iden des Merz

Patrick Lempges über die Meuterei der »Jungen Gruppe«

Naomi Seibt: Rechts wie Leni

Die Influencerin Naomi Seibt beantragt mit unbelegten Opfernarrativen Asyl in den USA

Afghanische Flüchtlinge: Trotz Versprechen zurück in die Hölle

Christian Klemm über afghanische Flüchtlinge, die mit Geld zurück in ihr Heimatland gelockt werden sollen

Deutschland zurück zur Staatsräson

Cyrus Salimi-Asl zu deutschen Waffenlieferungen an Israel

Sieg für Ecuadors Basis

Martin Ling über das Nein zu den Plebisziten des Präsidenten

Asog-Reform: AfD wird’s danken

Überwachen und strafen wird nicht nur leichter, sondern nützt einer faschistischen Regierung

Anne Spiegel: Demokratietraining für die Versager

Christoph Ruf über die neue Anstellung einer Grünen-Politikerin in Hannover

»Berliner Zeitung«: Mit jeder Menge Pathos den Osten beglücken

Mit welchem Programm sich die »Berliner Zeitung« auf ganz Ostdeutschland ausdehnen will

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.