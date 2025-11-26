Bürgerräte: Engagement unerwünscht

Stefan Otto kritisiert die Abschaffung der Bürgerräte

Ein Bild aus der Vergangenheit: 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates Demokratie trafen sich 2019 in Leipzig. Sie diskutierten darüber, was der Demokratie fehlt und wie man sie voranbringen kann.
Ein Bild aus der Vergangenheit: 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates Demokratie trafen sich 2019 in Leipzig. Sie diskutierten darüber, was der Demokratie fehlt und wie man sie voranbringen kann.
Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wie wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, betont Frank-Walter Steinmeier seit Jahren. Der Bundespräsident hat erkannt, dass sich Milieus voneinander entfernen und die Gesellschaft zunehmend gespalten ist. Bürgerräte setzen genau hier an: Sie bringen Menschen zusammen, die im Alltag kaum je miteinander reden würden. Das zeigte zuletzt der Bürgerrat zur Ernährung, dessen Teilnehmer Empfehlungen für die Politik erarbeiteten – in der Hoffnung, das Meinungsbild zu beeinflussen und Abgeordnete zu überzeugen.

In Zeiten wachsender Politikverdrossenheit sind solche Formate dringend nötig. Aber Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) warnte davor, der Eindruck könne entstehen, die Rolle der Parlamentarier werde eingeschränkt. Das ist Unsinn: Bürgerräte erarbeiten nur Empfehlungen, stärken aber die Zivilgesellschaft – und auf die kommt es heute mehr denn je an. Eine lebendige Gesellschaft ist der beste Schutz gegen ein weiteres Erstarken der AfD.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Bürgerräte: Engagement unerwünscht

Stefan Otto kritisiert die Abschaffung der Bürgerräte

BSW und AfD: Querfront-Romantik

Patrick Lempges über die verbotene Liebe zwischen BSW und AfD

Meloni gibt sich feministisch

Maria Neuhauss über Femizide in Italien als Straftatbestand

Die Polizei lügt

Matthias Monroy über Probleme der »privilegierten Quelle«

Repression gegen Antifas: Ein nie dagewesener Verfolgungseifer

Horst Schöppner kritisiert die bundesdeutsche Justiz wegen ihres Vorgehens gegen Antfaschist*innen

Zu Trumps Freuden

Sebastian Weiermann über die Verfolgung von Antifaschist*innen

Berlin: Schutz für Frauen hat Grenzen

Nach dem Kürzungsstopp muss der Abschiebestopp folgen, meint Jule Meier.

»Generationengerechtigkeit«: Kandidat für das Unwort des Jahres

Sarah Yolanda Koss über den unnötigen Streit um »Generationengerechtigkeit«

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -